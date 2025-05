[Video] Las 'infernales' atajadas de Sommer que eliminaron a Barcelona de Champions

Le puede interesar: "Me he mareado": Frattesi y su duro momento tras el gol de la clasificación de Inter



"La última parada a Lamine es una parada muy especial. Es un jugador fortísimo que va siempre dentro y tira. Muy contento de que no haya entrado", dijo Sommer acerca de su enfrentamiento con el joven futbolista español, que vio como cinco de sus remates fueron desviados por el suizo.



"Este partido significa que creemos hasta el final. Mira a Acerbi. Hemos creído hasta el final", sentenció Sommer, que en este partido de vuelta volvió a atajar siete remates del Barcelona, tal y como lo hizo en el juego de ida que había terminado igualado 3-3.

Ahora, el Inter de Milán se medirá al PSG o al Arsenal (se jugará mañana miércoles 7 de mayo a partir de las 2:00 p.m.) en la final del prestigioso torneo que se llevará a cabo en la ciudad de Múnich el próximo sábado 31 de mayo.