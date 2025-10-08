Actualizado:
[VIDEO] Linda brilla con triplete de asistencias: espectáculo digno de Champions
La colombiana dejó su sello en la competencia más importante de clubes.
Este martes 7 y miércoles 8 de octubre arrancaron las emociones de la UEFA Champions League con vibrantes partidos y con un nuevo formato en el que se jugará una fase de liga, clasificarán cuatro clubes de manera directa a los cuartos de final y de la quinta a la decimosegunda, jugarán los Play-Offs para componer las llaves definitivas de las fases finales.
Linda Caicedo inició la semana con gran desempeño después de marcar en la Liga F de España y con la titularidad en la semana frente a la Roma. Poco a poco, iba a dar de qué hablar con una gran presentación en la goleada del Real Madrid en la primera fecha de la Liga de Campeones Femenina.
Co mucho sacrificio, Linda Caicedo fue determinante. Con su velocidad creó jugadas estelares para romper el arco de la Roma. Aunque en la primera parte solo tuvo un tiro que vio puerta, la faceta de la vallecaucana estuvo más ligada a asistir a sus compañeras.
TRES ASISTENCIAS DE LINDA CAICEDO EN LA GOLEADA CONTRA LA ROMA
La cuenta la abrió Alba Redondo que también puso un segundo tanto personal. Caroline Weir también fue una de las grandes figuras con doblete. La colombiana, que no marcó dejó pinceladas de su talento, tanto así que antes de que acabara la primera parte en un incómodo empate, Linda Caicedo dio su primer pase gol.
Fue a los 42 minutos cuando Linda Caicedo hizo una jugada individual con su velocidad frente a varias marcadoras encontró el desmarque de Alba Redondo, jugó con la española aprovechando el hueco grande que dejó la Roma. Redondo controló y sacó un remate cruzado para vencer el pórtico italiano.
¡OTRA ASISTENCIA DE LINDA CAICEDO! Un verdadero JUGADÓN del Real Madrid, con participación de la colombiana y la definición de Caroline Weir, para el 5-2 sobre Roma.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025
📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/osUYF6oQ9L
Ya en el segundo tiempo, la extrema colombiana volvió a dejar su talento reluciendo con su velocidad y su forma de regatear. Pegada a la banda, la colombiana dio otras dos asistencias que aumentaron la diferencia entre el Real Madrid y la Roma.
Sobre los 59 minutos, Naomi Feller ganó con su cuerpo por la banda izquierda, jugó con Linda Caicedo que entró al área, encaró y jugó con Caroline Weir que giró y definió cruzando su remate al fondo para el quinto tanto.
Con dos asistencias, no iba a ser lo único de Linda Caicedo en un partido que la dejó como la mejor futbolista del compromiso. Pues, a falta de quince minutos para el final, Linda se volvió a recostar por la banda izquierda y envió un centro como con la mano para que Eva Navarro cabeceara firmando el sexto tanto.
¡HAT-TRICK DE ASISTENCIAS! Linda Caicedo bajó la pelota con categoría y luego habilitó a Eva Navarro para el ¡6-2! de Real Madrid sobre Roma.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025
📺 Toda la #UWCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ThpPs0lV0x
