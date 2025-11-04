[Video] Luis Díaz definió como '9' e hizo gol con Bayern ante PSG

El colombiano Luis Díaz anotó este martes a los cuatro minutos del juego entre París Saint Germain y Bayern Múnich. El guajiro aprovechó un rebote dentro del área para poner a su equipo arriba en el marcador.

Luego de que el extremo fue suplente en el juego del fin de semana contra Bayer Leverkusen, su entrenador lo puso como titular para enfrentar a PSG por la cuarta fecha de Champions League, y le bastaron cuatro minutos para mostrarse en el marcador.

Tras una jugada colectiva del Bayern, hubo un remate dentro del área que fue despejado con poco éxito, y Luis Díaz terminó rematando de forma frontal para poner el 1-0 parcial en favor de los alemanes.

Pese a que el disparo tocó en un rival antes de entrar, el gol le fue otorgado al extremo colombiano, quien tiene unas cifras impresionantes con el Bayern Múnich, y se consolida como una de las grandes figuras de la plantilla actual.

Video del gol de Luis Díaz contra PSG