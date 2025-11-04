Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 15:25
[Video] Luis Díaz definió como '9' e hizo gol con Bayern ante PSG
El colombiano se consolida como una de las figuras del cuadro bávaro.
El colombiano Luis Díaz anotó este martes a los cuatro minutos del juego entre París Saint Germain y Bayern Múnich. El guajiro aprovechó un rebote dentro del área para poner a su equipo arriba en el marcador.
Puede leer: Carlos Darwin Quintero define su futuro; primera decisión que tomó
Luego de que el extremo fue suplente en el juego del fin de semana contra Bayer Leverkusen, su entrenador lo puso como titular para enfrentar a PSG por la cuarta fecha de Champions League, y le bastaron cuatro minutos para mostrarse en el marcador.
Tras una jugada colectiva del Bayern, hubo un remate dentro del área que fue despejado con poco éxito, y Luis Díaz terminó rematando de forma frontal para poner el 1-0 parcial en favor de los alemanes.
Pese a que el disparo tocó en un rival antes de entrar, el gol le fue otorgado al extremo colombiano, quien tiene unas cifras impresionantes con el Bayern Múnich, y se consolida como una de las grandes figuras de la plantilla actual.
Video del gol de Luis Díaz contra PSG
¡APARECIÓ EL GUAJIRO EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! Luis Díaz cazó el rebote y marcó el 1-0 del Bayern Munich vs. PSG.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Z621chS3q6
¿Cuántos goles ha hecho Luis Díaz en Bayern Múnich?
Desde su llegada a Bayern Múnich en el mercado veraniego, Luis Díaz ha disputado 16 partidos con la camiseta del cuadro alemán -sumando todas las competiciones- y tiene un total de nueve goles y cinco asistencias.
Ya en el plano individual, Luis Díaz llegó a doce goles en Champions League, e igualó a Radamel Falcao García en el segundo lugar de colombianos con más goles en este torneo; el líder de este ranking es Jackson Martínez con 13 anotaciones.
Le puede interesar: CAV le dio un consejo a Atlético Nacional: "No tengan miedo"
Cabe recordar que este partido que se disputa en El Parque de los Príncipes es válido por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, y tanto PSG como Bayern Múnich llegaron con nueve unidades, primero y segundo, respectivamente.
Fuente
Antena 2