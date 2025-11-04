[Video] Luis Díaz fue expulsado en PSG - Bayern Múnich, ¿roja injusta?

Dos buenas y una mala para Luis Díaz este martes 4 de noviembre. El delantero colombiano venía siendo figura del partido entre PSG y Bayern Múnich, pues anotó doblete para el cuadro alemán; pero en la última jugada del primer tiempo se fue expulsado.

Cuando el lateral diestro de PSG, Achraf Hakimi, se proyectó por la banda, Luis Díaz trató de quitarle la pelota, pero llegó a destiempo y se tiró provocando falta; pero al tratarse de un choque aparatoso, fue revisada por el VAR.

El marroquí se tiró dando señales de dolor, y en la repetición es evidente que Díaz se tira por detrás, pero no hubo una acción violenta y mucho menos, mal intencionada.

Aun así, el VAR llamó al juez central del partido para revisar la acción por una posible tarjeta roja, sobre todo por un posible toque al tobillo izquierdo del jugador marroquí, el cual no fue de gravedad.