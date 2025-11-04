Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 16:12
[Video] Luis Díaz fue expulsado en PSG - Bayern Múnich, ¿roja injusta?
El extremo venía de anotar doblete, y estaba siendo la figura del partido.
Dos buenas y una mala para Luis Díaz este martes 4 de noviembre. El delantero colombiano venía siendo figura del partido entre PSG y Bayern Múnich, pues anotó doblete para el cuadro alemán; pero en la última jugada del primer tiempo se fue expulsado.
Puede leer: [Video] Luis Díaz definió como '9' e hizo gol con Bayern ante PSG
Cuando el lateral diestro de PSG, Achraf Hakimi, se proyectó por la banda, Luis Díaz trató de quitarle la pelota, pero llegó a destiempo y se tiró provocando falta; pero al tratarse de un choque aparatoso, fue revisada por el VAR.
El marroquí se tiró dando señales de dolor, y en la repetición es evidente que Díaz se tira por detrás, pero no hubo una acción violenta y mucho menos, mal intencionada.
Aun así, el VAR llamó al juez central del partido para revisar la acción por una posible tarjeta roja, sobre todo por un posible toque al tobillo izquierdo del jugador marroquí, el cual no fue de gravedad.
Una vez el árbitro fue al VAR a revisar la jugada, se tardó cerca de un minuto, y al volver a la cancha llamó a Manuel Neuer, capitán de Bayern, para notificarle la decisión antes de hacer pública.
Tras ello, se llevó la mano al bolsillo y sacó la tarjeta roja, pues el juez central consideró que se trató de una falta descalificadora, por lo que el extremo colombiano fue merecedor de la expulsión.
Le puede interesar: Carlos Darwin Quintero define su futuro; primera decisión que tomó
Para la segunda mitad, el entrenador Vincent Kompany tuvo que rearmar a su equipo, ya que se quedó sin uno de los jugadores que ejercía presión alta. Ahora, habrá que esperar si Luis Díaz recibe una o dos fechas de sanción por parte de UEFA.
Achraf Hakimi en larmes après un tacle assassin de Luis Diaz.— ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) November 4, 2025
Probablement pas de CAN pour Achraf…
pic.twitter.com/8YLjCy0nBj
Fuente
Antena 2