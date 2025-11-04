Actualizado:
[VIDEO] Luis Díaz, sin piedad contra PSG: golazo para aumentar ventaja
El extremo firmó un doblete en el primer tiempo ante el PSG en Francia.
Regresó la UEFA Champions League con la primera fase llena de partidazos y con el vibrante partido entre el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. Ousmane Dembélé, el Balón de Oro y el conjunto bávaro de Luis Fernando Díaz Marulanda. Quien sume de a tres en el encuentro se iba a convertir en el gran líder después de las primeras cuatro fechas.
Justamente, fue el Bayern Múnich quien se adelantó en el marcador con la presión y con la neutralización a un PSG que no estuvo a la altura en los primeros minutos. De hecho, a los cuatro minutos se rompió el arco custodiado por el francés Lucas Chevalier.
Abriendo el marcador como un delantero centro cazando un rebote en el área y empujando la pelota tras un desvío en un rival del Paris Saint-Germain para romper los ceros a los cuatro minutos, Luis Fernando Díaz Marulanda firmó una estelar primera parte.
Y es que, no a gusto solo con el gol a los cuatro minutos, justo después de la primera media hora, el extremo colombiano volvió a aparecer en el marcador después de un tramo turbulento con el gol anulado de Ousmane Dembélé y la lesión del francés que le dio más tranquilidad al Bayern Múnich.
DOBLETE DE LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH ANTE EL PSG
Luis Díaz vino a este partido con un gol en la UEFA Champions League en la fecha pasada cuando enfrentaron al Brujas de Bélgica. ‘Lucho’ ya anotó en todas las competencias disputadas, y en esta oportunidad, lo hizo con un doblete. Esta es la segunda oportunidad en la que anotó dos goles en un mismo partido.
La primera vez fue ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga y ahora rompió las marcas en la Champions League, nada más ni nada menos que en el Parque de los Príncipes. La capital francesa fue conquistada por el colombiano.
Y es que, sobre los 32 minutos, ‘Lucho’ volvió a ser protagonista. La presión fue esencial para robarle la pelota a un distraído Marquinhos que perdió la pelota. Luis retomó el control del balón y sacó un disparo cruzado para aumentar la ventaja.
Infortunadamente, en un trabajo de sacrificio de Luis Díaz en Alemania, el guajiro terminó siendo el ‘enemigo’ del Bayern. Aunque marcó los dos goles con el que el equipo alemán se fue al descanso, también dejó con diez jugadores al club por una dura infracción contra Achraf Hakimi.
