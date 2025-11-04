[VIDEO] Luis Díaz, sin piedad contra PSG: golazo para aumentar ventaja

Regresó la UEFA Champions League con la primera fase llena de partidazos y con el vibrante partido entre el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. Ousmane Dembélé, el Balón de Oro y el conjunto bávaro de Luis Fernando Díaz Marulanda. Quien sume de a tres en el encuentro se iba a convertir en el gran líder después de las primeras cuatro fechas.

Vea también: Millonarios perdería un fichaje: dos ligas se adelantaron con oferta

Justamente, fue el Bayern Múnich quien se adelantó en el marcador con la presión y con la neutralización a un PSG que no estuvo a la altura en los primeros minutos. De hecho, a los cuatro minutos se rompió el arco custodiado por el francés Lucas Chevalier.

Abriendo el marcador como un delantero centro cazando un rebote en el área y empujando la pelota tras un desvío en un rival del Paris Saint-Germain para romper los ceros a los cuatro minutos, Luis Fernando Díaz Marulanda firmó una estelar primera parte.

Y es que, no a gusto solo con el gol a los cuatro minutos, justo después de la primera media hora, el extremo colombiano volvió a aparecer en el marcador después de un tramo turbulento con el gol anulado de Ousmane Dembélé y la lesión del francés que le dio más tranquilidad al Bayern Múnich.