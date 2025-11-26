Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 15:52
[Video] Luis Javier Suárez hizo un golazo en Sporting - Brujas por Champions
El colombiano marcó el segundo tanto del partido por la quinta fecha del torneo continental.
Corría el minuto 31 cuando el colombiano Luis Javier Suárez quedó habilitado y 'mano a mano' con el portero rival, y decidió 'bañarlo' para poner el 2-0 parcial en el juego Sporting de Lisboa vs Brujas por la quinta fecha de la Champions League.
Los portugueses se habían ido arriba a los 24 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Geovany Quenda, haciendo que el Sporting ganara en un partido que inicialmente lo ponía como favorito.
Posteriormente, al 31', luego de una recuperación en la mitad, Geny Catamo realizó una habilitación brillante que dejó a Luis Suárez presto para definir ante la salida del portero, y aprovechó para 'picar' la pelota y ampliar la diferencia.
Fue un golazo, que de paso significó el regreso a la celebración para el delantero samario en Champions, pues ya le había marcado al Napoli en a segunda fecha, cuando su equipo cayó 1-2.
Sporting CP 2-0 Club Brugge
Sporting CP 2-0 Club Brugge
Es pertinente recordar que Luis Suárez se ha ganado un lugar 'fijo' en las convocatorias de la Selección Colombia, y todo indica que será uno de los favoritos de Lorenzo de cara a la Copa del Mundo 2026, pues tuvo una actuación brillante en la última fecha de las clasificatorias.
Suárez le anotó cuatro goles a Venezuela en Maturín, y se convirtió en uno de los pocos jugadores que ha marcado 'póker' en partidos de Eliminatorias suramericanas. Ahora, sigue demostrando por qué Sporting CP se fijó en él.
Con la victoria parcial, Sporting de Lisboa llega a diez unidades y se ubica en la décima casilla, por lo que estaría disputando actualmente el repechaje a los octavos de final, y cerrando tal serie en condición de local.
