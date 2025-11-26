[Video] Luis Javier Suárez hizo un golazo en Sporting - Brujas por Champions

Corría el minuto 31 cuando el colombiano Luis Javier Suárez quedó habilitado y 'mano a mano' con el portero rival, y decidió 'bañarlo' para poner el 2-0 parcial en el juego Sporting de Lisboa vs Brujas por la quinta fecha de la Champions League.

Puede leer: Champions League: así le fue a los colombianos este martes en la fecha 5

Los portugueses se habían ido arriba a los 24 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Geovany Quenda, haciendo que el Sporting ganara en un partido que inicialmente lo ponía como favorito.

Posteriormente, al 31', luego de una recuperación en la mitad, Geny Catamo realizó una habilitación brillante que dejó a Luis Suárez presto para definir ante la salida del portero, y aprovechó para 'picar' la pelota y ampliar la diferencia.

Fue un golazo, que de paso significó el regreso a la celebración para el delantero samario en Champions, pues ya le había marcado al Napoli en a segunda fecha, cuando su equipo cayó 1-2.