VIDEO: Polémica expulsión favoreció a Real Madrid contra Atalanta en Champions

El Real Madrid empata sin goles en Bérgamo, al descanso del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras una primera parte marcada por la expulsión a los 17 minutos del centrocampista suizo Remo Freuler y las ocasiones perdonadas en la recta final.

Lea también: Preocupación en Colombia: Duván Zapata se lesionó en el Atalanta Vs. Real Madrid



Zinedine Zidane consiguió rebajar las virtudes ofensivas del Atalanta con un planteamiento con cuatro centrocampistas, con la novedad de Isco Alarcón. Un derribo sobre Ferland Mendy al borde del área del Atalanta, provocó la roja directa a Freuler y el técnico Gasperini también recibió la mala noticia de la lesión muscular de Duván Zapata.

¿ERA EXPULSIÓN? Jugada muy al límite, pero en mi opinión NO ES ROJA y voy a contar por qué: 1. ¿Control de balón? Si hay 2. ¿N° de defensas? Solo 1 y está lejos 3. ¿Distancia a puerta? Cerca 4. Dirección a portería? Mmmmm... Mendy controla hacia afuera, no hacia la portería ❌ pic.twitter.com/BpYTuwujit

En mi opinión, no es roja para el jugador del Atalanta. Mendy no iba en dirección al arco, a ver que nos dice @ChiquimarcoMx de esta “falta”.



¿Para ustedes es o no justa la expulsión para Freuler?pic.twitter.com/F8gWrqk2c5