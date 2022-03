Villarreal busca la sorpresa en Turín

El Villarreal acude el miércoles a Turín en busca de una victoria frente a la Juventus que le meta en cuartos de final de la Champions, tras el empate cosechado en la ida en el estadio de La Cerámica.

Los dos equipos se neutralizaron 1-1 hace tres semanas, dejando la eliminatoria completamente abierta en una edición de Champions que ha suprimido el valor doble de los goles en campo contrario en caso de empate.

El 'Submarino Amarillo' busca alcanzar los cuartos de final de la Champions por tercera vez en su historia tras ser semifinalista en la temporada 2005/2006 y cuartofinalista en 2008/2009.

Los hombres de Unai Emery encaran el partido del miércoles como una forma de seguir reaccionando tras ganar al Celta 1-0, la que fue su segunda victoria en sus últimos cuatro encuentros.

El técnico del Villarreal viaja a Italia mirando hacia su enfermería, esperando poder recuperar a algunos de sus hombres lesionados.

Entre estos, figuran pilares del equipo como los delanteros Gerard Moreno, el defensa argentino Juan Foyth o el central Raúl Abiol, que no acabó el partido contra el Celta, pero que podría estar listo para el miércoles.

Albiol, una pieza clave de la defensa, "tiene molestias en el isquio, no es una lesión, pero no le gustaban las sensaciones. Por lo que no hemos arriesgado y esperamos que no vaya a más", dijo tras el encuentro Emery.

"Con Foyth y Gerard las sensaciones son buenas", había adelantado el viernes el técnico del 'Submarino Amarillo'. El Villarreal no lo tendrá fácil ante una Juventus en racha ascendente tras un complicado inicio de temporada.