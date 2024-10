Vinícius reveló el 'truco' del Real Madrid para remontar en Champions

El brasileño Vinícius Junior, protagonista de la remontada del Real Madrid ante el Borussia Dortmund (5-2) por su triplete fue autocrítico con su equipo tras ir 0-2 por detrás al descanso y aseguró que han de “mejorar” porque “si no el míster -Carlo Ancelotti- no aguanta”.



“Creer en nosotros. En nuestra casa y con nuestra afición puede pasar de todo. Cuando llegamos al vestuario solo escuchamos al mister y dijimos una sola cosa: si marcamos el primero vamos a remontar otra vez. Tenemos que mejorar y jugar así desde el principio, si no el míster no aguanta”, dijo en declaraciones a Movistar+.



“Es normal. Estamos viendo cómo vamos a jugar y el míster quiere hacer los partidos más fáciles para nosotros. En la segunda parte cambiamos la formación y la dinámica. Es nuestra competición y queremos ganarla otra vez”, añadió.

Un Vinícius que volvió a demostrar su amor por el Real Madrid al asegurar que tiene “cuatro años más de contrato” pero que quiere “seguir para siempre” en el conjunto blanco.



Además, rehuyó hablar de un Balón de Oro que podría ganar el próximo lunes 28 de octubre.

“Lo dejo para la gente. Ellos pueden decir lo que quieran, me alegro cuando la afición canta mi nombre”, concluyó.