Wolfsburgo vs PSG EN VIVO, 8 de octubre: hora y canal para ver Champions Femenina

Sin duda alguna, los efectos del nuevo formato de la UEFA Champions League Femenina se empiezan a ver desde la primera fecha con un partidazo que promete y mucho. Wolfsburgo abre su experiencia en la Liga de Campeones 2025/26 en condición de local contra el Paris Saint-Germain.

Vea también: Oficial: Villarreal Vs Barcelona se jugará en Miami

Las alemanas, que ya saben lo que es ser campeonas de la competencia más importante a nivel de clubes quieren dar el golpe desde la primera jornada, dado que apenas cuatro instituciones tendrán el lujo de clasificar para los cuartos de final. Para las grandes escuadras, quedar por fuera de las primeras cuatro plazas sería negativo y tendrían que jugarse los Play-Offs.

Por su parte, el Paris Saint-Germain tendrá que vencer la historia y por fin conseguir el título de la Liga de Campeones. Como en la rama masculina, este torneo ha puesto varias trabas en esa búsqueda por quedarse con el trofeo más prestigioso en Europa. Las parisinas han sido en dos ocasiones subcampeonas y ahora se espera que den el golpe de una buena vez.

Wolfsburgo vs Paris Saint-Germain es, tal vez, el partido más atractivo de la primera jornada en la Liga de Campeones con la presencia de dos clubes protagonistas en sus respectivas competencias locales. Las alemanas que han ganado la Champions League en dos ocasiones quieren el tercer título, mientras que las francesas van por su primer trofeo.

Le puede interesar: Cristiano rompe récord, es el primer futbolista en superar esta marca

WOLFSBURGO VS PSG EN VIVO: HORA Y CANAL PARA VER LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE ESTE MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE

El partido entre Wolfsburgo y PSG pondrá en marcha la primera fecha de la Liga de Campeones Femenina. Un vibrante partido que arrancará a partir de las 2 de la tarde en hora de Colombia. El juego podrá verse por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Lea también: Lorenzo destapó secreto de la ausencia de Jhon Córdoba: "Nadie sabe esto de él"

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.