Xabi le pone la cara al Real Madrid: "No soy el primero que convive con esto"

Luego de dos empates en LaLiga y de la derrota contra el Liverpool en Champions, el entrenador del Real Madrid Xabi Alonso subrayó este martes la "exigencia" de su cargo y la necesidad de saber "convivir" con las críticas.

Antes de medirse al Olympiakos el miércoles, en la quinta jornada de Liga de Campeones, han aparecido los primeros rumores sobre la gestión del entrenador tolosarra, que cumple este martes 44 años.

"Es exigente, pero seguro que no soy el primer entrenador que tiene que convivir con estas situaciones", reconoció Alonso sobre su puesto como entrenador del Real Madrid.

"No son situaciones nuevas, hay que saber convivir con ellas. Tenemos la exigencia y la autocrítica necesaria, no estamos contentos con la situación en la que estamos", añadió, mencionando que otros entrenadores como el chileno Manuel Pellegrini, el portugués José Mourinho o el italiano Carlo Ancelotti, que le entrenaron durante su época como jugador blanco, también se enfrentaron a momentos y críticas parecidos.

Líder en LaLiga con un punto de ventaja sobre el FC Barcelona y dentro del 'Top 8' de Liga de Campeones que clasifica directamente a octavos de final, el Real Madrid, pese al bache, sigue en buena posición para luchar por títulos.

"Necesitamos un buen partido después de estos últimos partidos, volver a tener el sabor de la victoria. Para ello, tenemos que jugar bien, tenemos que tener concentración, saber que es un partido importante", dijo sobre el choque contra el club griego, entrenado por el también vasco José Luis Mendilibar.

En una rueda de prensa en la que las preguntas incidieron sobre los supuestos problemas de vestuario y su figura cuestionada, Alonso insistió en ser consciente de lo que requiere su puesto.

"Está siendo lo que esperaba, un trabajo muy exigente, con momentos buenos, con momentos en los que necesitas esa concentración, esa conexión. Momentos en los que hay que demostrar una reacción, creo que éste es uno de ellos, pero lo estoy disfrutando con todo lo que significa", declaró el tolosarra, que también habló sobre su plantilla.

La gestión del vestuario es "tan importante como la idea futbolística, el trabajo táctico, el trabajo físico. La gestión de las personalidades, de lograr que los jugadores se sientan lo mejor posible es un proceso que tiene diferentes curvas, que hay que saber tomarlas bien. En cualquier equipo, y en el Real Madrid por supuesto que es fundamental".