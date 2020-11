Zidane respondió sobre su futuro y las "ganas" de los jugadores del Real Madrid

Zinedine Zidane, entrenador francés del Real Madrid, volvió a reconocer que su equipo no encuentra la regularidad para enganchar buenas actuaciones, pero se mostró confiado en que van a revertir la situación porque ve a los jugadores con ganas y porque, asegura, “en el Madrid hay momentos difíciles que siempre” superan.



“Para mí no”, dijo sobre si es más complicado ganar ahora respecto a su primera etapa en el club. “Es difícil ahora seguramente porque no encontramos nuestra regularidad. Siempre hemos tenido momentos de dificultad, yo como jugador también. Y como siempre en este club hay momentos difíciles que siempre superamos; y eso es lo más importante”, dijo en la rueda de prensa previa al partido de este martes frente al Shakhtar Donetsk (18.55 CET, 17.55 GMT).

Lea también: Zlatan Ibrahimovic aseguró sentirse como "Benjamin Button"



“Claramente", afirmó, al ser preguntado sobre si ve ganas en los jugadores. "Lo único es que hemos tenido cosas un poco raras con lesiones, preparación diferente… todo eso influye mucho, pero las ganas de los jugadores de siempre querer eso nunca se va a perder en este club; es imposible. Los jugadores saben dónde están y lo que es jugar en el Real Madrid. Cuando haces un mal partido yo no lo mezclo con las ganas, puedes hacer un mal partido, pero las ganas siempre van a estar en el Madrid”, añadió.



Un Zidane que ponderó la importancia del duelo ya que, en caso de ganar, estarían clasificados matemáticamente para octavos de final de la Liga de Campeones: “Depende de nosotros. Sabemos que mañana es otra final, porque quedan dos y mañana es el partido más importante del grupo; porque son tres puntos que nos pueden hacer pasar de fase y hay que pensar solo en eso”, comentó.



El técnico galo se desmarcó de las palabras del médico de la selección de Bélgica, Kris Van Crombrugge, en las que aseguraba que el gran número de lesiones de Eden Hazard, ocho desde que llegó al Real Madrid en julio de 2019, se deben a un tema mental, de estrés.



“No, ¿qué dices? Él es muy fuerte, siempre lo ha demostrado. Es una lesión más para él y es muy jodido para él y para nosotros. Son cosas que están pasando en muchos equipos y tenemos que aguantar. No solo es él, nos pasa con más jugadores. Él está fuerte. No tengo ninguna duda del jugador que es y lo que quiere conseguir aquí. Lo está pasando mal, pero le vamos a ayudar para estar mejor lo antes posible”, aseguró.

De interés: Cavani se disculpa por un comentario supuestamente racista



"Es una situación complicada para él, pero es una situación que hay que aceptar. Nunca se ha lesionado en su carrera y ahora... Volverá más fuerte", amplió al ser preguntado en francés al final de la rueda de prensa.



También defendió a otro futbolista de la plantilla que no atraviesa un buen momento, como es el español Marco Asensio: “No estoy preocupado. Lo que tenéis que hacer es dejar de hablar y decir lo que tiene que hacer; dejar que juegue. Lo único es recuperar la confianza y su fútbol, poco a poco. Ha tenido una lesión durante un año y poco a poco vamos a ver al mejor Marco”, respondió.



Zidane también valoró el nivel del segundo portero, el ucraniano Andriy Lunin, quien salvo contratiempo de última hora no ocupará la portería del Real Madrid en Kiev, copada hasta el momento por el belga Thibaut Courtois.



“Muy contento con Lunin. Está metido en la dinámica del equipo. Él tiene que estar aquí preparado para cuando le toque jugar y estoy muy contento con lo que está haciendo”, dijo al ser preguntado por la prensa local.