Zidane: "Todos nos merecemos la crítica, yo el primero"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que la crítica recibida tras la primera derrota de la temporada ante el Cádiz es merecida por todos sus jugadores, por él "el primero", y realizó una lectura positiva de ella al asegurar que les hará "más fuertes".



"Aquí estamos todos en el mismo barco y las críticas nos van a hacer más fuertes a todos. Es lógico en el Real Madrid, sabemos donde estamos. Hay mucha crítica y después de un partido como el del otro día la única cosa que podemos hacer es volver al trabajo porque lo bueno es que tenemos un partido cada tres días", manifestó en rueda de prensa.

"Todos nos merecemos la critica del otro día, yo el primero, no solo los jugadores que luchan, lo intentan y a veces no salen las cosas. Vamos a intentar cambiar la dinámica en el partido de mañana pero críticas siempre van a haber, aún ganando", añadió.



Cuando a Zidane se le apuntaron nombres como el de Isco Alarcón, señalado tras su primera parte frente al Cádiz antes de ser sustituido, el técnico francés salió en defensa.



"Isco siempre ha demostrado ser un gran jugador determinante y no tengo duda de nada. El otro día se puede hablar de todos, de mi el primero. Tuvimos un mal día. Queremos estar bien y cambiar ese chip, lo vamos a hacer, Isco el primero, no tengo ninguna duda", dijo.

El técnico madridista orientó la crítica recibida al próximo partido y la oportunidad que les ofrece de revancha el estreno en la Liga de Campeones. "Cuando perdemos sabemos que hay crítica pero nosotros a lo nuestro, pensando que hicimos un mal partido y que mañana lo podemos cambiar. Pelearemos juntos por todo lo que tenemos por delante".



La derrota de hace justo un año ante el Mallorca coincidió en fecha con la del Cádiz y provocó una reacción del Real Madrid para enganchar una racha de triunfos. Zidane no quiso comparar temporadas y solo prometió lucha para cambiar la imagen ofrecida.



"Sabemos lo que queremos y ahora nada va a cambiar lo que hicimos. Tras Mallorca lo que hicimos fue querer jugar bien y ganar, nos preparamos para eso pero a veces no te salen las cosas y hay que aguantar. No se lo que va a pasar esta temporada pero vamos a luchar para hacer las cosas bien y que nuestra gente esté orgullosa aunque de vez en cuando pueda ser difícil como el partido del otro día".