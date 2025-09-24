Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 11:14
Char recibe insólita propuesta: goleador de Corea pide jugar en Junior
Fuad Char podría hacer contratación de un delantero de lujo que se ofreció a jugar con el club.
Junior ha dejado varias impresiones en el transcurso del semestre de clausura para el cual decidió reforzarse de buena manera durante el mercado de fichajes, tanto en su plantilla de jugadores como en el respectivo cuerpo técnico con Alfredo Arias.
Los cambios trajeron bastantes beneficios deportivos al club, ya que en este momento es uno de los mejores de la Liga BetPlay, pero su rendimiento y goles podrían llegar a aumentar en 2026 pues Pablo Sabagg se habría postulado como su próximo delantero y le pidió a Fuad Char que lo llamara, ya que "no se puede morir sin jugar en Junior".
Le puede interesar: Millonarios, Santa Fe y Junior sufren bajas sensibles para la fecha 13
Pablo Sabagg quiere salir de Corea para jugar con Junior
Junior de Barranquilla está a poco de confirmar su clasificación en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, la relación entre Arias, las directivas, los jugadores y la respectiva hinchada son bastante fuertes, pero para consolidar este gran momento hace falta un título que lo ratifique.
A la temporada 2025 todavía le falta tiempo, partidos importantes, pero Fuad Char y la mesa directiva del cuadro 'tiburón' deben empezar a pensar en el futuro del club y en él justamente podía llegar a estar una incorporación de lujo que actualmente es goleador en el fútbol de Corea del Sur, pero el cual también cuenta con destacada trayectoria en el FPC siendo delantero de La Equidad y Deportivo Cali.
El protagonista es Pablo Sabagg, delantero de 28 años que salió de Colombia en la temporada 2022, tuvo paso por Alianza Lima y arribó a Suwon FC en Corea, liga en donde es goleador con 13 tantos, pero no le quita la mirada a Junior, ya que espera llegar algún día al equipo del cual es considerado hincha por ser de su ciudad natal, por lo que le pidió a Fuad Char que lo llamara pronto.
🦈 • Pablo Sabbag, delantero barranquillero actualmente en Corea del Sur, reiteró en entrevista con @elheraldoco su amor a Junior. pic.twitter.com/r9htuAeCG7— SoloJunior (@SOLO_JUNIOR) September 23, 2025
En otras noticias: ALFREDO ARIAS ESTALLÓ TRAS EL ERROR DE GUILLERMO PAIVA
Lea también: ¿En Junior se arrepienten de fichaje?: "no ha sido bueno"
¿Cómo le ha ido a Pablo Sabagg en Corea?
Tras un destacado paso por Alianza Lima, Pablo Sabagg arribó a inicios de la temporada 2025 a Suwon FC de la K League 1 en Corea del Sur, una decisión que no fue tan descabellada ya que ha tenido la oportunidad de jugar 26 partidos hasta el momento, más de 1.900 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con 13 goles y dos asistencias.
Fuente
Antena 2