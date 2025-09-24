Char recibe insólita propuesta: goleador de Corea pide jugar en Junior

Junior ha dejado varias impresiones en el transcurso del semestre de clausura para el cual decidió reforzarse de buena manera durante el mercado de fichajes, tanto en su plantilla de jugadores como en el respectivo cuerpo técnico con Alfredo Arias.

Los cambios trajeron bastantes beneficios deportivos al club, ya que en este momento es uno de los mejores de la Liga BetPlay, pero su rendimiento y goles podrían llegar a aumentar en 2026 pues Pablo Sabagg se habría postulado como su próximo delantero y le pidió a Fuad Char que lo llamara, ya que "no se puede morir sin jugar en Junior".

Pablo Sabagg quiere salir de Corea para jugar con Junior

Junior de Barranquilla está a poco de confirmar su clasificación en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, la relación entre Arias, las directivas, los jugadores y la respectiva hinchada son bastante fuertes, pero para consolidar este gran momento hace falta un título que lo ratifique.

A la temporada 2025 todavía le falta tiempo, partidos importantes, pero Fuad Char y la mesa directiva del cuadro 'tiburón' deben empezar a pensar en el futuro del club y en él justamente podía llegar a estar una incorporación de lujo que actualmente es goleador en el fútbol de Corea del Sur, pero el cual también cuenta con destacada trayectoria en el FPC siendo delantero de La Equidad y Deportivo Cali.