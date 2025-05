Chelsea se une a la selecta lista: palmarés campeones de Conference League

El Chelsea, que se fue al descanso con el marcador en contra tras un tanto del marroquí Ez Abde, le dio la vuelta en la segunda, hasta el punto de que logró una goleada por 1-4 con la que destrozó al Betis y a su sueño de estrenarse como campeón europeo.



El equipo londinense no quiso el papel de favorito y el sevillano tampoco se lo dio, pero el técnico de los de los blues, el italiano Enzo Maresca, sí se quejó de que tuvo dos días menos de descanso que el de su maestro en los banquillos, el chileno Manuel Pellegrini.



De entrada el partido lo empezó a ganar en la grada el Betis, con más seguidores y mucho más ruidosos, lo que contagio al equipo para no dejar de presionar, tener el balón y la iniciativa del juego, hasta el punto de que un preciso pase del Isco fue bien resuelto por el marroquí Ez Abde a los nueve minutos.

Maresca se desgañitó desde la banda para corregir posiciones de los suyos, superados por la intensidad del rival y sin que el centro del campo funcionara con el ecuatoriano Moisés Caicedo y el argentino Enzo Fernández con Cole Palmer de enganche.



Marc Bartra, en una de las recuperaciones de balón, remató con mucha intención al ver a Filip Jorgensen adelantado, pero el meta danés reaccionó bien y metió una mano salvadora, y después fue el estadounidense Johnny Cardoso el que perdonó.



El Betis llegó a la media hora muy superior y la duda era la de saber cuánto tiempo duraría el físico y si el ímpetu podría suponer algún disgusto en forma de contragolpe, pero en la defensa también se vio un equipo solidario, con lo que Noni Madueke, el portugués Pedro Neto y el senegalés Nicolas Jackson no hicieron trabajar demasiado a Adrián San Miguel.