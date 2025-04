Ancelotti recibió fuertes críticas del Chicharito: no le perdonó la eliminación del Real Madrid

Llegaron a su fin los cuartos de final de la Champions League y junto con ello se conocieron los cuatro equipos que continúan en la batalla en busca de sumar una nueva 'orejona' a su palmarés. Aunque dentro de esta disputa de los cuatro mejores de la competencia hay una gran sorpresa y es la ausencia del más veces campeón, Real Madrid, quien se quedó afuera tras quedar eliminado frente a Arsenal.

Los 'gunners' dieron el "batacazo" en la nueva edición de la Champions y, contra todo pronóstico, terminaron dejando en el camino al Real Madrid, equipo que claramente llegaba como favorito y al cual le propinaron una aplastante goleada de 5-1 en el marcador global. Este hecho desconcertó a varias figuras del mundo del fútbol, en especial a Javier 'Chicharito' Hernández, ex jugador del cuadro 'merengue' y máximo goleador del fútbol mexicano, quien no pudo ocultar su frustración al respecto.

Real Madrid sufrió una penosa eliminación de la Champions League ante un Arsenal que llegó como una de las grandes sorpresas a esta instancia de la competencia. El equipo de Carlo Ancelotti no pudo contener el poderío de los 'gunners', protagonizado por el inglés de 26 años, Declan Rice, quien salió como le mejor jugador del partido de ida y vuelta.

Frente a esta situación, habló uno de los futbolistas más destacados en la historia del fútbol, Javier 'Chicharito' Hernández, quien tuvo un importante paso por la escuadra 'merengue', en donde justamente pudo compartir con el estratega italiano, Ancelotti. Es por ello que en esta ocasión tomó la vocería para enviarle un claro mensaje al técnico del Real, en donde menciona que se le olvidó "la memoria" campeona y dejó escapar la oportunidad de sumar el título 16.

"No sé si se es justo o injusto, porque cuando no logras los objetivos que te marcas a principio de temporada, tienes que asumir eso, pero creo que, y quiero decirlo con todo el respeto posible para Ancelotti, si la tradición tiene tanto peso en ciertos clubes, no hay que cargar tanto la mano. No es lo mismo si eres un entrenador que no ha ganado nada que si eres un entrenador que ha ganado muchísimas Copas de Europa, ligas, trofeos, etc. Ahí es donde entra la memoria que tiene que existir".