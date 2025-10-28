Chicho Arango planea su regreso al FPC: ya eligió su equipo favorito

La temporada 2025 está a punto de llegar a su fin y junto con ello también el de varias competencias a nivel internacional, pero de igual manera se dará apertura a un nuevo mercado de fichajes en donde el FPC puede volver a ser nuevamente protagonista al repatriar a Cristian 'chicho' Arango.

El delantero por paso en la Selección Colombia y que milita actualmente en la MLS jugando con San Jose Earthquakes habló sobre su futuro como profesional y reveló que estaría listo para regresar a la Liga BetPlay para jugar con el equipo de sus amores y con el cual ya ha habido acercamientos, Atlético Nacional.

Chicho Arango le dio luz verde a Nacional para el mercado de fichajes

La Liga BetPlay 2025-II es uno de los torneos que estaría a punto de llegar a su fin, la fase del "todos contra todos" se encuentra en la jornada 18, pero esto no quiere decir que la mesa directiva de los clubes no estén trabajando para el futuro de la institución y precisamente reforzarse de cara a la lo que será la siguiente temporada.

Atlético Nacional es justamente uno de los equipos a seguir, no solamente en la competencia porque se posiciona como uno de los candidatos a quedarse con el título de la liga o de la copa, sino porque también deberá "patear el tablero" y seguirse reforzando para una futura competencia internacional. Por suerte para las directivas del club habría un jugador "top" que estaría dispuesto a convertirse en su goleador, Cristian Arango, quien habló del deseo que siente por vestir la camiseta del cuadro 'verdolaga' y la gestión que se ha hecho en un par de ocasiones.