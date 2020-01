Chicho Serna quiere seguir ampliando su historia en Boca

Lucas Serna, hijo del excentrocampista colombiano Mauricio 'Chicho' Serna, fichó por las inferiores de Boca Juniors, club en el que su padre brilló y se convirtió en ídolo en el periodo en el que se conquistaron dos ediciones de la Copa Libertadores y una de la Copa Intercontinental.



"Él ya jugó en Argentina. Por eso y por haber jugado amistosos con los muchachos que hoy están dirigiendo las Inferiores, lo vieron y lo llamaron. Esto era un sueño de él. Él no está ahí porque sea mi hijo, sino porque tiene condiciones”, dijo este martes Serna al diario deportivo Olé.

Lucas Serna, de 19 años, se sumó este lunes a la cuarta categoría juvenil, tras haber jugado en Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otros. "Lo llamé para ver cómo le había ido, como todo papá enamorado de su hijo y de Boca. Me dijo que lo habían tratado muy bien y que el ambiente era muy lindo. Ya tiene que empezar a romperse el lomo para ganarse un lugar en el club, porque no está ahí por el nombre. En cada lugar que estuvo, quedó por su juego y no por recomendación mía", añadió.



Lucas es centrocampista, al igual que su padre, que jugó en Boca Juniors de 1998 a 2002 y ganó seis títulos con el 'Xeneize', entre ellos las Copas Libertadores de 2000 y 2001 y la Copa Intercontinental, predecesora del Mundial de Clubes, de 2000 ante el Real Madrid.

A diferencia de 'Chicho', un aguerrido centrocampista defensivo que disputó con la selección Colombia los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, Lucas Serna juega más adelantado y se destaca por sus asistencias. El futbolista arranca con el nuevo ciclo de la institución de La Boca