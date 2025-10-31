Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 09:09
Chicó destapó todo: "En Millonarios tenían miedo de que América llenará El Campín"
Según lo revelado por el presidente del Chicó, la negativa de Millonarios tenía una razón poco razonable.
El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay II-2025, sigue teniendo nuevas revelaciones. Lo que debía ser un partido más del calendario se ha transformado en un auténtico dolor de cabeza logístico, con la sede del encuentro y la polémica ya llegó a involucrar a Millonarios.
Lea también: ¿Lo mismo de siempre? Campeón con el Medellín ofrecido a Millonarios
Todo comenzó cuando se confirmó que el Estadio La Independencia de Tunja no podría ser utilizado, debido a que las autoridades locales lo habían reservado para otros eventos programados durante la semana. Allí, se presentó la opción de jugar el encuentro en Bogotá, pero el cuadro embajador se negó. Ante esto, el presidente del Chicó dio una polémica declaración sobre las razones.
En otras noticias
PRESIDENTE DE LA DIMAYOR EXPLICA POR QUÉ SE APLAZÓ TODA LA FECHA 19
Ante esta situación, el plan inicial fue trasladar el compromiso a Bogotá, donde el juego se disputaría este jueves 30 de octubre en El Campín. Sin embargo, dos días atrás, la Comisión Local de Seguridad manifestó que no había viabilidad para el desarrollo del encuentro en la capital, dejando a Chicó sin sede a pocas horas del pitazo inicial.
La noticia cayó como un balde de agua fría en el conjunto boyacense, que fue notificado oficialmente de que el partido no podría llevarse a cabo en Bogotá. De inmediato, desde la dirigencia del club surgió una fuerte molestia pública, señalando directamente a la dirección deportiva de Millonarios como responsable de la negativa.
Aunque posteriormente la Dimayor tomó la decisión de reprogramar el encuentro, Nicolás Pimentel, presidente del cuadro ajedrezado, hizo varias revelaciones al respecto. Una de ellas es que aunque el juego se reprogramó para el 6 de noviembre en Tunja, ese día tampoco se podría llevar a cabo y la segunda es que la razón del no préstamo del Campín no estaba relacionada con la seguridad ni el estado de la cancha.
Según lo denunciado por el directivo ajedrezado, el conjunto embajador se opuso a ceder el escenario por el hecho de no querer ver El Campín con una gran cantidad de hinchas escarlatas. En diálogo con 'Agenda Escarlata', el directivo señaló que la información recibida fue que en Millonarios no querían ver a la afición roja, en gran cantidad, en Bogotá.
"Son muchas cosas que uno no entiende, por la información que me han dado, era más un temor por el tema de que América llenará El Campín. Yo no entiendo como Millonarios toma esa decisión sabiendo que América iba a jugar en la altura y se le dificultaba más, esa fue una decisión cuando ellos estaban peleando la clasificación con América".
🗣️ Nicolás Pimentel en #AgendaEscarlata:— Agenda Escarlata (@AgendaEscarlata) October 31, 2025
“Por la información que me han dado, el temor no era por violencia, sino porque América llenara El Campín. No querían ver el estadio lleno de hinchas de América.”https://t.co/uVEvAvcSVx pic.twitter.com/b2uER7nbSb
Con el reloj en contra y el calendario apretado, todo apunta ahora a que el partido podría disputarse el jueves 6 de noviembre, según la programación. Sin embargo, el presidente de Chicó confirmó que para ese día tampoco está disponible el estadio de Tunja.
Le puede interesar: Tolima se mete en la lucha contra Millonarios y América por fichaje de lujo
Se espera que el elenco de Juan Carlos Álvarez pueda definir donde jugará frente al conjunto de David González, en un duelo que ha adquirido relevancia nacional no solo por lo deportivo, sino también por el manejo administrativo del torneo.
Fuente
Antena 2