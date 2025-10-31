Chicó destapó todo: "En Millonarios tenían miedo de que América llenará El Campín"

Ante esta situación, el plan inicial fue trasladar el compromiso a Bogotá, donde el juego se disputaría este jueves 30 de octubre en El Campín. Sin embargo, dos días atrás, la Comisión Local de Seguridad manifestó que no había viabilidad para el desarrollo del encuentro en la capital, dejando a Chicó sin sede a pocas horas del pitazo inicial.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el conjunto boyacense, que fue notificado oficialmente de que el partido no podría llevarse a cabo en Bogotá. De inmediato, desde la dirigencia del club surgió una fuerte molestia pública, señalando directamente a la dirección deportiva de Millonarios como responsable de la negativa.

Aunque posteriormente la Dimayor tomó la decisión de reprogramar el encuentro, Nicolás Pimentel, presidente del cuadro ajedrezado, hizo varias revelaciones al respecto. Una de ellas es que aunque el juego se reprogramó para el 6 de noviembre en Tunja, ese día tampoco se podría llevar a cabo y la segunda es que la razón del no préstamo del Campín no estaba relacionada con la seguridad ni el estado de la cancha.

Según lo denunciado por el directivo ajedrezado, el conjunto embajador se opuso a ceder el escenario por el hecho de no querer ver El Campín con una gran cantidad de hinchas escarlatas. En diálogo con 'Agenda Escarlata', el directivo señaló que la información recibida fue que en Millonarios no querían ver a la afición roja, en gran cantidad, en Bogotá.

"Son muchas cosas que uno no entiende, por la información que me han dado, era más un temor por el tema de que América llenará El Campín. Yo no entiendo como Millonarios toma esa decisión sabiendo que América iba a jugar en la altura y se le dificultaba más, esa fue una decisión cuando ellos estaban peleando la clasificación con América".