Chile confirmó a su polémico entrenador: dirigirá a partir de noviembre

Inició la nueva era de Chile justo después de que Nicolás Córdova tomara las riendas del seleccionado austral para afrontar las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, Córdova iba a dirigir los encuentros amistosos de la Fecha FIFA de octubre, pero estos juegos se cruzaron con el Mundial Sub-20.

Vea también: Estos son los once elegidos de Colombia para buscar el pase a la semifinal del Mundial sub 20

Así como en las Eliminatorias, el nivel de Chile en el Mundial Sub-20 en condición de local no fue el mejor. Muchas dudas, pese a la clasificación para los octavos de final y una goleada contra México que ha dejado a Nicolás Córdova como el principal responsable.

En el país se cansan de Nicolás Córdova, pero la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) sigue tomando en consideración a Córdova. Para esta fecha en la victoria frente a Perú, los australes contaron con Sebastián Miranda como el seleccionador, pero, la cosa es que ahora se vienen los juegos frente a Rusia y nuevamente el Clásico del Pacífico en noviembre.

NUEVO TÉCNICO DE CHILE DIRIGIRÁ LOS PARTIDOS DE NOVIEMBRE

Con el papelón de Nicolás Córdova en el Mundial Sub-20, era 100% descabellado que lo dejaran como el entrenador en la selección chilena de mayores, por lo menos en los próximos retos de noviembre, especialmente con la decisión de la ANFP con la designación de un director técnico de prestigio para regresar a un Mundial tras una ausencia de tres ediciones mundialistas sin atender a la Copa del Mundo.

Le puede interesar: América le madruga al 2026: la prioridad en el mercado de fichajes

Sin embargo, la ANFP la mandó cambiada y confirmó que Nicolás Córdova estará encargado de la selección de Chile en los partidos contra Rusia y Perú el 15 y 18 de noviembre. Después de conocerse esta noticia, la polémica y el malestar de referentes fue de manera inmediata.

En BolaVIP Chile hablaron con Jorge Coke Contreras, exjugador y entrenador de la ‘Roja’. Su respuesta fue contundente, “yo encuentro que en este caso hay técnicos más capacitados en nuestro fútbol, pero ellos trataron de arreglar el tema con lo que tenían al alcance”.

Jorge Coke Contreras sentenció que, “yo no encuentro razón a esta decisión, pero trato de entender lo que quieren, y reitero, le están dando un técnico de nuestro fútbol que entienden que tiene las capacidades para en el futuro sacar resultados”.

Lea también: Nacional tendría listo sus primeros dos fichajes para la Liga BetPlay 2026

El histórico volante concluyó que no entiende qué piensan los directivos en estos momentos con la designación de entrenadores. “Uno no sabe lo que piensan los dirigentes, porque capaz que quieran hacer de Córdova un técnico para el futuro, tienen confianza en él, pero los resultados no han sido buenos”, terminó Contreras.