Chile confirmó primera convocatoria para Liga de Naciones Femenina: importante regreso

Faltan dos semanas para que el balón ruede en los diferentes estadios del continente sudamericano para la nueva era de la clasificación para los Mundiales de la rama femenina. A partir de este momento, la Copa América que consiguió Brasil pasaría a un segundo plano en cuanto a la posibilidad de clasificar a una Copa del Mundo.

El 24 de octubre marcará el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas o mejor conocidas como la Liga de Naciones de la CONMEBOL que dará la clasificación para el Mundial de 2027 que se jugará en Brasil. Por esta situación, la ‘Canariha’ no participará en esta edición de las clasificatorias.

Chile fue la primera selección de la rama femenina en confirmar su selecto grupo de convocadas que deberán sellar su entrada al Mundial de Brasil. El problema para las participantes en esta edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF es que solo las primeras dos selecciones en la tabla de posiciones tendrán el boleto directo para la Copa del Mundo.

El comienzo de la Liga de Naciones de la CONMEBOL iniciará para Chile el 24 de octubre, jornada en la que enfrentará a Venezuela en condición de visitante. Posteriormente, recibirá a Bolivia en Rancagua en la segunda fecha de la competencia.

CONVOCADAS DE CHILE CON UN REGRESO ESTELAR

Para esta competencia, Chile volverá a contar nada más ni nada menos que con la capitana de mil batallas, Christiane Endler. Además, tendrá a Mary Valencia, la colombo chilena que viene dando de qué hablar con Colo Colo en la Copa Libertadores como goleadora con tres goles y única anotadora del club austral.

En ese sentido, y con el regreso de Christiane Endler, esta es la lista oficial de convocadas:

Porteras: Christiane Endler (OL Lyonnes), Antonia Canales (FC Badalona) y Ryann Torrero (Colo-Colo).

Defensas: Rosario Balmaceda, Anaís Cifuentes y Michelle Acevedo (Colo-Colo), Fernanda Pinilla (León de México), Fernanda Ramírez (Universidad Católica), Camila Sáez (Bristol City) Catalina Figueroa (Fundación Albacete), Mariana Morales (Universidad de Chile),

Mediocampistas: Yanara Aedo, Anaís Álvarez, Yastin Jiménez (Colo-Colo), Millaray Cortés (Sevilla FC), Karen Fuentes (Universidad de Chile), Nayadet Opazo (Deportivo Alavés), Gisela Pino (Universitario).

Delanteras: Nicole Carter, María José Urrutia y Mary Valencia (Colo-Colo, Sonya Keefe (Granada), Vaitiare Pardo y Pamela Cabezas (Universidad Católica).