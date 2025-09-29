Chile confirmó su nuevo entrenador: dirigirá la Fecha FIFA de octubre

Después de la eliminación en las clasificatorias para el Mundial, Chile quiere pasar la página y ver con buenos ojos la posibilidad de clasificarse para la Copa del Mundo del 2030. Ese es el objetivo que tiene el cuadro austral con la necesidad de dejar atrás el mal momento con Ricardo Gareca que no estuvo a la altura desde la Copa América 2024 cuando tomó las riendas.

Sin duda alguna, la salida de Ricardo Gareca era algo que se esperaba en la ‘Roja’ ya fuera después de las Eliminatorias o en el curso de las clasificatorias. En ese sentido, el seleccionado austral depositó la confianza en Nicolás Córdova que dirigió a Chile en las últimas dos jornadas contra Brasil y Uruguay.

Con Nicolás Córdova hubo un cambio generacional que será algo habitual en las próximas convocatorias, dado que ya se acabó la generación dorada de Chile, esa última que jugó un Mundial en 2014. El entrenador de la selección Sub-20 tampoco pudo conseguir victorias y ya habría un cambio para los partidos de la Fecha FIFA de octubre.

EL DIRECTOR TÉCNICO QUE DIRIGIRÁ EL AMISTOSO ANTE PERÚ EN OCTUBRE

Se acercan las ventanas de Fecha FIFA en octubre en donde Chile tendrá que demostrar el cambio generacional que espera dar resultado para las próximas Eliminatorias de 2030 y en las siguientes ediciones de la Copa América. La idea es que esa nueva generación pueda dar los resultados que no pudo dar con Ricardo Gareca y en el final de jugadores como Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, entre otros.

Sin duda alguna, el escenario actual del Mundial Sub-20 puede ser esencial para vincular a jugadores juveniles en la nueva ‘Roja’ que ya tiene director técnico confirmado para afrontar la Fecha FIFA de octubre en una nueva edición del Clásico del Pacífico contra su similar de Perú.

Mientras Nicolás Córdova está dirigiendo a Chile en el Mundial Sub-20 en condición de local, la selección de Chile depositó la confianza en Sebastián Miranda, entrenador de la Sub-17 que tomará las riendas, por lo menos en ese encuentro ante Perú a la espera de confirmar si Córdova regresará para noviembre ante Rusia.

En ese sentido, Sebastián Miranda tomará el banquillo a la espera de regresar a una victoria en medio de un juego entre eliminados que piensan de lleno en poder clasificar al Mundial de 2030.

LOS 23 CONVOCADOS CONTRA PERÚ

Sebastián Miranda acabó con la espera que rodeaba a la convocatoria de Chile para el amistoso contra Perú. El entrenador de la Sub-17 que estará encargado de este encuentro citó a 23 jugadores. Iván Román, que no pudo estar en el Mundial Sub-20, sí fue citado para este encuentro. A continuación, los convocados:

Porteros:

Lawrence Vigouroux | Swansea City (Gales)

Thomas Gillier | CF Montreal (Canadá)

Jaime Vargas | Deportes Recoleta

Defensas:

Fabián Hormazábal | Universidad de Chile

Francisco Salinas | Coquimbo Unido

Iván Román | Atlético Mineiro (Brasil)

Guillermo Maripán | Torino FC (Italia)

Benjamín Kuscevic | Fortaleza (Brasil)

Francisco Sierralta | Auxerre (Francia)

Gabriel Suazo | Sevilla FC (España)

Nicolás Díaz | Club Puebla (México)

Volantes:

Rodrigo Echeverría | Club León (México)

Vicente Pizarro | Colo Colo

Marcelino Núñez | Ipswich Town (Inglaterra)

Felipe Loyola | Independiente (Argentina)

Lucas Assadi | Universidad de Chile

Javier Altamirano | Universidad de Chile

Delanteros:

Ben Brereton Díaz | Derby County (Inglaterra)

Lucas Cepeda | Colo Colo

Clemente Montes | Universidad Católica

Gonzalo Tapia | Sao Paulo (Brasil)

Alexander Aravena | Gremio (Brasil)

Maximiliano Gutiérrez | Huachipato