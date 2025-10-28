Chile vs Bolivia EN VIVO hora y canal para ver Liga de Naciones femenina

Chile recibe a Bolivia por la segunda fecha de la Liga de Naciones Conmebol, ambos conjuntos llegan a este partido urgidos de puntos y buenos resultados después de una complicada primera fecha. El equipo local empató 0-0 frente a Venezuela en un duelo que dejó mucho que desear, mientras que las visitantes cayeron estrepitosamente 4-0 frente a Ecuador pese a estar de locales.