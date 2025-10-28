Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 13:55
Chile vs Bolivia EN VIVO hora y canal para ver Liga de Naciones femenina
Chile recibe a Bolivia por la segunda fecha de la Liga de Naciones femenina.
Chile recibe a Bolivia por la segunda fecha de la Liga de Naciones Conmebol, ambos conjuntos llegan a este partido urgidos de puntos y buenos resultados después de una complicada primera fecha. El equipo local empató 0-0 frente a Venezuela en un duelo que dejó mucho que desear, mientras que las visitantes cayeron estrepitosamente 4-0 frente a Ecuador pese a estar de locales.
Hora y canal para ver el partido
El partido se jugará hoy 28 de octubre de 2025 a partir de las 4:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de DGO, Win Play y DSports.
COL, ECU, PER: 4:00p.m.
ARG, URU, CHI: 6:00p.m.
Fuente
Antena 2