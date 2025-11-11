Chile vs Canadá EN VIVO, 11 de noviembre: hora y canal Mundial Sub 17

Este martes 11 de noviembre termina el recorrido por la fase de grupos del Mundial Sub-17 que se disputa en Doha, Catar. Un vibrante partido del Grupo K que puede definir al mejor tercero y hasta al segundo de la zona. Chile se mide contra Canadá con la necesidad de sumar de a tres para poder aspirar por la clasificación.

En este torneo de 48 selecciones clasifican ocho mejores terceros y Chile aspira a, por lo menos, llegar a los dieciseisavos, ya sea como un mejor tercero o como segundo. Para esa chance de ser colíder, tendrá que ganar por varios goles para mejorar en la diferencia de gol.

Canadá está en la segunda casilla con cuatro unidades y +1 en la diferencia de gol, mientras que Chile sigue en el sótano de la tabla del Grupo K con apenas un punto y –2 en la diferencia. Con esto, el cuadro austral necesitará sumar para intentar sellar su paso a la siguiente fase.

La victoria de Chile en esta tercera fecha sería ideal pensando en la clasificación. Si gana, seguramente será uno de los ocho mejores terceros con cuatro unidades, pero, también puede ser definitivo si gana por varios goles para quedarse con el segundo puesto.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER CHILE VS CANADÁ EN EL MUNDIAL SUB-17 ESTE MARTES 11 DE NOVIEMBRE

El partido entre Chile vs Canadá que se jugará este martes 11 de noviembre en Doha, Catar arrancará a partir de las 7:30 de la mañana en hora de Colombia. El juego se podrá ver por el canal de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE CHILE VS CANADÁ POR EL MUNDIAL SUB-17

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 A.M.

México: 6:30 A.M.

Bolivia y Venezuela: 8:30 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:30 A.M.