El Grupo A del Mundial Sub 20 2025 entra en su segunda jornada con un choque prometedor entre Chile y Japón, dos selecciones que comenzaron con el pie derecho y ahora buscan dar un golpe de autoridad en el torneo. El encuentro se disputará en un ambiente de máxima expectativa, pues ambos equipos llegan motivados tras sus victorias en el debut.

El combinado sudamericano, dirigido por Nicolás Córdova, venció 2-1 a Nueva Zelanda en un compromiso marcado por la intensidad. Los chilenos mostraron carácter para remontar y supieron aprovechar las individualidades que marcan la diferencia en el último tercio del campo. Con figuras como Vicente Álvarez y Felipe Faúndez, la “Roja” juvenil se perfila como uno de los conjuntos más competitivos de la primera fase. El objetivo es encadenar un segundo triunfo que acerque de manera firme la clasificación a los octavos de final.

Por su parte, Japón se estrenó con autoridad al superar 2-0 a Egipto, dejando una grata impresión con su fútbol dinámico, disciplinado y veloz. El equipo asiático exhibió un bloque sólido en defensa y capacidad para atacar con transiciones rápidas. Jugadores como Koki Tanaka y Riku Yamane fueron determinantes para desequilibrar, confirmando que la selección nipona es un rival de cuidado en este certamen.

El enfrentamiento se presenta equilibrado: Chile intentará imponer su juego físico y vertical, mientras que Japón buscará sorprender con su precisión táctica y velocidad. Además, el ganador quedará muy cerca de sellar su clasificación, lo que convierte este partido en una auténtica final anticipada dentro del grupo.