Chile Vs México, Mundial sub 20, octavos de final Mundial sub 20.
Fútbol
Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 16:46

Chile Vs México EN VIVO hoy 7 de octubre: hora y canal para ver Mundial sub 20

Chile y México se enfrentan en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Las selecciones de Chile y México se enfrentan este martes 7 de octubre en el estadio Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en partido válido por los octavos de fina de la Copa del Mundo sub 20.

El equipo chileno llegó a esta instancia después de ocupar la segunda posición del grupo A con solo tres unidades al conseguir un triunfo y dos derrotas.

Por otro lado, México se ubicó en la segunda casilla de la zona C con cinco puntos al derrotar a Marruecos y empatar con España y Brasil.

Chile Vs México: hora y cómo VER EN VIVO el Mundial sub 20

El partido entre Chile contra México por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20 se disputa este martes 7 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde, horario colombiano. 

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Dsports.

