Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 16:46
Chile Vs México EN VIVO hoy 7 de octubre: hora y canal para ver Mundial sub 20
Chile y México se enfrentan en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Las selecciones de Chile y México se enfrentan este martes 7 de octubre en el estadio Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en partido válido por los octavos de fina de la Copa del Mundo sub 20.
El equipo chileno llegó a esta instancia después de ocupar la segunda posición del grupo A con solo tres unidades al conseguir un triunfo y dos derrotas.
Por otro lado, México se ubicó en la segunda casilla de la zona C con cinco puntos al derrotar a Marruecos y empatar con España y Brasil.
📋 ¡El XI Titular de #LaRoja 🇨🇱 Sub-20 para los Octavos de Final mundialistas!— Selección Chilena (@LaRoja) October 7, 2025
Los elegidos para enfrentar a México en la Fase Final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™️ 🔝❤️🔥
¡EN VALPARAÍSO Y CON NUESTRA GENTE, VAMOS CHILE! 👏🆑#VamosLaRojaSub20#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/t9FVIcMhnD
Chile Vs México: hora y cómo VER EN VIVO el Mundial sub 20
El partido entre Chile contra México por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20 se disputa este martes 7 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde, horario colombiano.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Dsports.
Fuente
Antena 2