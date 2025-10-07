Chile Vs México EN VIVO hoy 7 de octubre: hora y canal para ver Mundial sub 20

Las selecciones de Chile y México se enfrentan este martes 7 de octubre en el estadio Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en partido válido por los octavos de fina de la Copa del Mundo sub 20.

El equipo chileno llegó a esta instancia después de ocupar la segunda posición del grupo A con solo tres unidades al conseguir un triunfo y dos derrotas.

Por otro lado, México se ubicó en la segunda casilla de la zona C con cinco puntos al derrotar a Marruecos y empatar con España y Brasil.