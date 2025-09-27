Cargando contenido

Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO HOY 27 de septiembre: Mundial Sub 20
Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO HOY 27 de septiembre: Mundial Sub 20
AFP
Fútbol
Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 17:22

Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para ver el Mundial sub 20

Chile buscará su primer triunfo en el estreno como anfitrión en la cita orbital.

Este sábado 27 de septiembre, Chile dará el puntapié inicial como anfitrión del Mundial Sub-20 enfrentando a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. En un torneo que arranca en casa, la “Rojita” buscará imponer su carta de localía frente a un rival que llega como fuerza inesperada pero con hambre de demostrar.

Chile integra el Grupo A junto con Japón y Egipto. La misión para este debut es clara: conseguir un triunfo que marque la pauta. Para Nueva Zelanda, será una prueba exigente, pero no imposible: en el torneo juvenil cualquier equipo puede sorprender si logra buenas combinaciones tácticas y mentalidad competitiva.

Nicolás Córdova definió su once inicial: Sebastián Mella en el arco; defensa con Agustín Arce, Ian Garguez, Francisco Rossel y Nicolás Suárez; un medio campo con Vicente Álvarez, Matías Pérez y Lautaro Millán; y adelante Emiliano Ramos, Mario Sandoval y Felipe Faúndez.  En la previa, Córdova ha expresado que espera un equipo que “compita desde el primer minuto, que se vea la intención de ganar y que enamore a la gente”.

Chile cuenta con la ventaja de la localía y el conocimiento del entorno; pero también carga con la presión simbólica de debutar ante su público. En las etapas previas, la selección juvenil realizó partidos de preparación para pulir mecanismos.

Siga Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para el Mundial sub 20

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Directv.

Horarios del partido 

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Mundial sub 20

Imagen

Chile Sub-20

Futbol

Nueva Zelanda Sub 20

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido