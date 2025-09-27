Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para ver el Mundial sub 20

Este sábado 27 de septiembre, Chile dará el puntapié inicial como anfitrión del Mundial Sub-20 enfrentando a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. En un torneo que arranca en casa, la “Rojita” buscará imponer su carta de localía frente a un rival que llega como fuerza inesperada pero con hambre de demostrar.

Chile integra el Grupo A junto con Japón y Egipto. La misión para este debut es clara: conseguir un triunfo que marque la pauta. Para Nueva Zelanda, será una prueba exigente, pero no imposible: en el torneo juvenil cualquier equipo puede sorprender si logra buenas combinaciones tácticas y mentalidad competitiva.

Nicolás Córdova definió su once inicial: Sebastián Mella en el arco; defensa con Agustín Arce, Ian Garguez, Francisco Rossel y Nicolás Suárez; un medio campo con Vicente Álvarez, Matías Pérez y Lautaro Millán; y adelante Emiliano Ramos, Mario Sandoval y Felipe Faúndez. En la previa, Córdova ha expresado que espera un equipo que “compita desde el primer minuto, que se vea la intención de ganar y que enamore a la gente”.

Chile cuenta con la ventaja de la localía y el conocimiento del entorno; pero también carga con la presión simbólica de debutar ante su público. En las etapas previas, la selección juvenil realizó partidos de preparación para pulir mecanismos.