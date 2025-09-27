Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 17:22
Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para ver el Mundial sub 20
Chile buscará su primer triunfo en el estreno como anfitrión en la cita orbital.
Este sábado 27 de septiembre, Chile dará el puntapié inicial como anfitrión del Mundial Sub-20 enfrentando a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. En un torneo que arranca en casa, la “Rojita” buscará imponer su carta de localía frente a un rival que llega como fuerza inesperada pero con hambre de demostrar.
Chile integra el Grupo A junto con Japón y Egipto. La misión para este debut es clara: conseguir un triunfo que marque la pauta. Para Nueva Zelanda, será una prueba exigente, pero no imposible: en el torneo juvenil cualquier equipo puede sorprender si logra buenas combinaciones tácticas y mentalidad competitiva.
Nicolás Córdova definió su once inicial: Sebastián Mella en el arco; defensa con Agustín Arce, Ian Garguez, Francisco Rossel y Nicolás Suárez; un medio campo con Vicente Álvarez, Matías Pérez y Lautaro Millán; y adelante Emiliano Ramos, Mario Sandoval y Felipe Faúndez. En la previa, Córdova ha expresado que espera un equipo que “compita desde el primer minuto, que se vea la intención de ganar y que enamore a la gente”.
Chile cuenta con la ventaja de la localía y el conocimiento del entorno; pero también carga con la presión simbólica de debutar ante su público. En las etapas previas, la selección juvenil realizó partidos de preparación para pulir mecanismos.
📋 ¡El XI Titular de #LaRoja 🇨🇱 Sub-20 para nuestro debut mundialista!— Selección Chilena (@LaRoja) September 27, 2025
Estos son los elegidos por Nicolás Córdova y el Staff de Selecciones Masculinas para enfrentar a Nueva Zelanda en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™️ 🔝❤️🔥
¡EN NUESTRA CASA, CON NUESTRA GENTE,… pic.twitter.com/i33ZpE07KL
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Directv.
Horarios del partido
Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Bolivia y Venezuela: 19:00
