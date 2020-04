China inició construcción del que será el estadio de fútbol más grande del mundo

¡Más grande que el Camp Nou en Barcelona! El Guangzhou Evergrande, campeón de China de fútbol, posó este jueves en Cantón la primera piedra de un estadio que podrá albergar a 100.000 espectadores, con un costo estimado en 12.000 millones de yuans (unos 1.700 millones de dólares).

Este estadio, que será uno de los más grandes del mundo, podría estar terminado antes de finales del año 2022, según la agencia nacional de prensa Xinhua, que anunció el lanzamiento de la construcción.

Este recinto sería uno de los atractivos arquitectónicos de la ciudad del sur de China y tendrá la apariencia de una flor de loto.

Animation of Guangzhou Evergrande's new stadium: The BGM is My motherland and I, a song promoted by the state for the 70th anniversary of the founding of the PRC last year. The choice of BGM demonstrates their political sensitiveness(again):link business to nationalist sentiment. pic.twitter.com/pB0s82VYa0