“Chismes”, “fracaso” y “errores”: el entorno Rueda se despachó tras salida de la Selección

La Selección Colombia no consiguió el objetivo de clasificar al Mundial 2022, el cual se realizará en Qatar entre noviembre y diciembre, y por ende, la desvinculación del entrenador Reinaldo Rueda se produjo.

Ahora, cuando ya es oficial la llegada de Néstor Lorenzo al combinado patrio, siguen saliendo a relucir algunos detalles sobre la forma en que el anterior entrenador se desprendió de la 'Tricolor'.

Vea también: No ha llegado y 'Bolillo' ya le hizo primera promesa a Bolivia ¿cumplirá?

Y es que el expreparador físico de la Selección, Carlos Eduardo Velasco habló en Grueso Calibre sobre la no clasificación al Mundial y comentó algunos detalles de la salida de Reinado Rueda.

"Le debemos un resultado deportivo al país, después no le debemos nada a la sociedad", dijo de entrada el anterior colaborador de la 'Tricolor', manifestando a su paso: "No me gusta utilizar la palabra fracaso porque nosotros fuimos valientes al asumir el proyecto sabiendo que teníamos poco margen de error como la vez pasada".

Ahora, Velasco considera pertinente "seguir adelante porque tenemos mucha gente atrás que a pesar de lo que no pudimos desarrollar y que lo que construimos en 10 meses fue mucho".

Aun así, desde el anterior cuerpo técnico de la Selección Colombia consideran que "nosotros somos los directos responsables, hay que asumir la responsabilidad como tal y seguir adelante convencidos de lo que queremos hacer".

Entre tanto, manifestó que "lo que no puedes desarrollar futbolísticamente, no lo puedes desarrollar con chismes. El fútbol no se puede seguir construyendo a través de chismes o de señalamientos de por qué se hizo o por lo que no", realizando una crítica a los detractores de la Selección.

Por último, enfatizó en que "se cometieron fallas y errores, pero el factor que nos deja fuera del Mundial es no haber convertido un gol en siete juegos y que tal vez de 100 árbitros, solo uno no pita el gol de Yerry Mina en el juego contra Ecuador", hablando un poco de los motivos de la frustrada participación de la 'Sele' en las Eliminatorias.

Le puede interesar: Equipo de la Liga Betplay le hace 'ojitos' a Cristiano Ronaldo: "que te parece si vienes"

De tal forma, se conoció la voz de uno de los colaboradores de Reinaldo Rueda en el último paso por la Selección Colombia, quien comentó algunas razones de la no clasificación de la 'Tricolor' al próximo Mundial y de los motivos que hubo para que el proceso del DT vallecaucano no fuera el mejor.