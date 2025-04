Christian Marrugo rechazó increíble oferta de grande de Europa: la razón

Uno de los jugadores determinantes en el futbol colombiano dentro de los últimos años ha sido Christian Marrugo, el volante marcó una época y brilló en diferentes equipos del rentado nacional, aunque también destacó a nivel internacional.

Pese a jugar en equipos como Pachuca, Veracruz y Puebla, lo cierto es que el volante tuvo la oportunidad de llegar al Borussia Dortmund pero rechazó la oferta.

Lea también: Oficial: jugador de Selección Colombia firmó nuevo contrato con equipo de Europa

"Llegó un momento en el que Pachuca estaba viendo jugadores, fueron a verme a un partido con Cúcuta, venía un seguimiento, fueron a hablar conmigo, me explicaron el proyecto. Yo ya llevaba cinco años y quería salir, cuando estaba avanzado el tema, llegó una propuesta del Borussia Dortmund y me dijeron y yo no la creí. Tenía 27 años y no la creía. Me mostraron y tocaba negociar, mientras que Pachuca estaba listo para pagar todo", reveló.

Del mismo modo, el talentoso referente reconoció el momento que vivía y en donde tomó una decisión ante la ansiedad de definir su futuro.

Le puede interesar: Luis Díaz se queda sin pretendiente en Europa y se generan dudas con su futuro

"Quería jugar en el extranjero y pensé que por negociar podía quedarme sin nada, entonces yo me fui a Pachuca, a los dos días me lesiono, pero Pachuca me quería tanto que me dijo que allá me recuperaban y eso me ayudó mucho", dijo.

A nivel internacional, Marrugo participó con la Selección Sub-20 en la Copa Mundial de 2005 y también fue convocado a la selección mayor de Colombia. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un jugador versátil y comprometido con su pasión por el fútbol. Actualmente, Marrugo juega para el Real Cartagena en la Categoría Primera B de Colombia.