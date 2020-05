Christian Marrugo recordó la vez en la que pudo jugar en Borussia Dortmund

El volante colombiano Christian Camilo Marrugo ha cumplido una destacada carrera profesional desde que debutó en 2003 con la camiseta de Atlético Nacional, aunque su mayor brillo lo tuvo con Deportes Tolima (2008-2012) y Deportivo Independiente Medellín (2014-2017).

Actualmente, el mediocampsita cartagenero juega para Puebla de México, equipo que adquirió sus derechos deportivos en 2017, aunque lo prestó en 2018 a Millonarios. A nivel internacional, Marrugo no se ha podido consolidar ya que el primer semestre de 2013 fue comprado por Pachuca, pero para la segunda mitad del año pasó a Veracurz, donde no pudo demostrar todo su potencial y un año después regresó a Colombia.

A pesar de que nunca pudo partir a Europa, Christian Marrugo reveló, en diálogo con el portal cartagenero Primer Tiempo, la ocasión en la que llamó la atención de un gigante del Viejo Continente, pero al cual no pudo llegar debido a las adelantadas conversaciones que tenía en ese momento Deportes Tolima y su dueño Gabriel Camargo con Pachuca.

El cartagenero contó que cuando tenía 27 años y defendió los colores del conjunto 'pijao' tenía el objetivo de salir, por primera vez, del país y probar suerte en el balompié del exterior. Durante ese tiempo, Gabriel Camargo se le acercó y le dijo que había una oferta del Borussia Dortmund de Alemania, sin embargo, las negociaciones apenas iban a comenzar, mientras que Pachuca ya había puesto dinero sobe la mesa, por lo que se volante decidió aceptar la oferta que estaba concreta.

“Fue un momento todo raro porque Pachuca llevaba casi un mes buscándome. Yo tenía 27 años, quería salir del país. Camargo me dice que hay una oferta del Borussia Dortmund, pero apenas iban a entrar a negociar y Pachuca quería poner la plata de una y le dije que aprovecháramos porque no me quería quedar sin el pan y sin el queso y yo quería salir del país”, indicó.

Finalmente, Marrugo se fue al Pachuca de México, donde jugó 18 partidos en un solo semestre que se vistió como 'tuzo'.