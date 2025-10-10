Actualizado:
Christian Mosquera entre Colombia y España, esto dijo el defensor
El defensor nació en España pero tiene raíces colombianas que ilusionan con verlo con la camiseta amarilla.
Christian Mosquera es un defensor colombo-español que actualmente juega para el Arsenal de Inglaterra. El defensor central ha sido una de las sorpresas de este inicio de temporada con el conjunto inglés con el que ha disputado varios minutos y se ha visto muy sólido, a raíz de su gran nivel se despertó el debate de con cual selección jugará en el futuro, si con España o Colombia, el hoy seleccionado por la sub 21 europea ha dicho en varias ocasiones que su sueño es jugar con España, pero en una reciente entrevista no le cerró la puerta a ponerse la camiseta tricolor.
Esto dijo el defensor que en más de una ocasión ha dejado comentarios que lo acercan más a la cultura latina que a la europea.
"Me dedico al día a día en mi club"
El defensor que en este momento está convocado con la selección española sub 21 todavía no ha quedado "amarrado" con los europeos ya que no ha debutado con la de mayores el tiempo estipulado para no poder cambiar de selección. Visto el panorama de la actualidad de la selección española es complicado que se haga un puesto fijo, pero por el nivel que está mostrando desde su llegada a los gunners podría jugar en cualquier equipo y selección del mundo.
Me dedico día a día en mi club, así que me exijo a mí mismo para que se abran grandes puertas.
🚨 Las declaraciones de Christian Mosquera, capitán de la Selección España Sub-21 🇪🇸, que sorprendieron, sobre un posible llamado a Colombia 🇨🇴:— Pipe Sierra (@PSierraR) October 10, 2025
💬 “Me dedico al día a día en mi club, así que me exijo a mí mismo para que se abran grandes puertas”pic.twitter.com/iPF4jxtgKJ
El defensor no es capaz de cerrar ninguna puerta todavía pero por sus intenciones y las declaraciones que ha dado todo parece indicar que jugará para la selección española en un futuro cercano, el mismo Jesurún hace poco en una entrevista habló del tema y dijo que lo ve complicado, que se ha hablado con la familia pero que su sueño sigue siendo España.
En España tiene mucha competencia
El momento actual de la selección española es muy bueno y con jugadores muy jóvenes, en la zaga central el colombo-español tendrá mucha competencia, sobre todo viendo los jugadores que van saliendo y ya están siendo tenidos en cuenta. A los actuales, Le Normand, Laporte o el mismo Vivian se le suma la juventud pero ya con experiencia de Pau Cubarsí y Dean Huijsen, que están destacando en el Barcelona y Real Madrid respectivamente.
