Christian Mosquera entre Colombia y España, esto dijo el defensor

Christian Mosquera es un defensor colombo-español que actualmente juega para el Arsenal de Inglaterra. El defensor central ha sido una de las sorpresas de este inicio de temporada con el conjunto inglés con el que ha disputado varios minutos y se ha visto muy sólido, a raíz de su gran nivel se despertó el debate de con cual selección jugará en el futuro, si con España o Colombia, el hoy seleccionado por la sub 21 europea ha dicho en varias ocasiones que su sueño es jugar con España, pero en una reciente entrevista no le cerró la puerta a ponerse la camiseta tricolor.

Esto dijo el defensor que en más de una ocasión ha dejado comentarios que lo acercan más a la cultura latina que a la europea.