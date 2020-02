Lionel Messi continúa siendo noticia en el Barcelona de España, luego de las declaraciones del argentino dadas en su cuenta de Instagram en contra de lo que dijo Eric Abidal, secretario deportivo del club, en una entrevista donde señaló que los jugadores en gran parte tuvieron que ver con la salida del técnico Ernesto Valverde.

Ahora, es el reconocido medio italiano, 'La Gazzetta Dello Sport', que publicó una información este jueves sobre la posible salida del argentino a otros clubes del balompié internacional. El rotativo divulgó que hay varios equipos preparados para que se dé la salida de Messi y así intentarán ir por su contratación lo antes posible.

Estas instituciones serían encabezadas por el Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter de Milán. El diario de Italia asegura que dichas instituciones tienen con qué poder pagar el salario de Messi y aprovechar la llamada 'cláusula de escape' que tendría en el Barcelona.

Cabe recordar que el propio astro argentino confesó en una entrevista dada el año pasado al diario 'Sport' que hay una opción para que se pueda ir en cualquier momento del cuadro culé, pese a que tiene contrato hasta 2021.

"La cláusula y el dinero no significan nada para mí. Lo más importante es que haya un proyecto ganador, eso es obvio. De momento, no hay conversaciones para renovar porque esas negociaciones las lleva mi padre y no me ha dicho nada. No hemos hablado de eso aún", dijo en su momento el diez del Barcelona.