Club argentino daría golpe a Venezuela: ficharía DT que quiere la selección

Las Eliminatorias Sudamericanas acabaron con la infortunada eliminación de Venezuela que tenía tres escenarios para poder sellar su paso a la repesca. Bolivia aprovechó la caída venezolana y jugará el repechaje en marzo de 2026 con miras para clasificar al Mundial de 2026.

Con la eliminación de Venezuela, Fernando el ‘Bocha’ Batista salió de la dirección técnica con pobres números. Hizo 18 puntos en 18 jornadas y se quedaron a un paso de la clasificación a la repesca. En ese sentido, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) no quiere demorarse en conseguir entrenador y ya tiene a dos candidatos en la mira.

Sin embargo, tras la derrota de Independiente de Avellaneda ante Banfield y la eliminación de la Copa Sudamericana por decisión de la CONMEBOL por los actos violentos contra Universidad de Chile, Julio Vaccari abandonó la dirección técnica dejando al club en la última posición de la Liga de Argentina.

Independiente de Avellaneda estaría sintonizado con Venezuela en una pelea por quedarse con un director técnico capacitado para sacar al club argentino del fondo de la Primera División y, en el caso de la ‘Vinotinto’, pensando en las Eliminatorias del Mundial del 2030.

INDEPENDIENTE DE AVELLANEDA ARMA PELEA CON VENEZUELA POR DIRECTORES TÉCNICOS

Desde que salió Fernando Batista, en Venezuela sonaron dos nombres argentinos y uno venezolano. En el caso del local, las miradas se pusieron del lado de Rafael Dudamel que podría regresar al combinado nacional dependiendo de los resultados venideros con el Deportivo Pereira de la Liga BetPlay. Por su parte, los otros candidatos son Gustavo Quinteros y Luis Zubeldía.

Justamente, Independiente de Avellaneda quiere darle el golpe a Venezuela, dado que, tras la salida de Julio Vaccari del banquillo, los dos nombres que suenan para tomar las riendas son nada más ni nada menos que los de Luis Zubeldía y el de Gustavo Quinteros, este último que también suena para Chile y Perú.

A la espera de las decisiones que se tomen a futuro, habrá que esperar el desenlace de Independiente y de Venezuela que están buscando a los mismos entrenadores para que tomen las riendas. Además, esto hará que los venezolanos se decanten por uno y que el elenco argentino tome el que sería descartado por la ‘Vinotinto’.

VENEZUELA DEJARÍA QUE INDEPENDIENTE FICHARA A ZUBELDÍA O QUINTEROS

Aunque estos fueron los dos nombres argentinos que sonaron para tomar las riendas de Venezuela y ahora llaman la atención en Independiente de Avellaneda, la FVF tiene otros candidatos como posibles entrenadores de la selección. Dos locales, uno de experiencia, y otro que apenas la está construyendo serían los elegidos.

Rafael Dudamel, del que ya se hablaba de que deberá salir del Deportivo Pereira de Colombia y el otro es Oswaldo Vizcarrondo que ya contó con el respaldo de Juan Arango, uno de los grandes referentes de la selección de Venezuela.

Oswaldo Vizcarrondo apenas suma sus primeras experiencias como director técnico con la selección de Venezuela Sub-17 que jugará el Mundial de la categoría en noviembre y que enfrentará a Egipto, Inglaterra y Haití. Después de la cita mundialista se podría definir su llegada a la selección absoluta.