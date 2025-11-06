Club filtró posible convocado a Selección Colombia: “Le irá muy bien”

La Selección Colombia se prepara con el objetivo de enfrentar a grandes rivales para tener regularidad de cara al Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En octubre enfrentó a los mexicanos y canadienses, justamente, en dos amistosos en tierras norteamericanas para tener experiencia en los estadios que serán sede en la Copa del Mundo.

Ahora será el turno frente a Nueva Zelanda y Australia. Néstor Lorenzo ha dado largas para anunciar la convocatoria de la Selección Colombia. Seguramente, estará esperando a algunos jugadores que tuvieron partidos durante la semana en copas europeas.

Por esta razón, el viernes 7 de noviembre sería el día definitivo para que Néstor Lorenzo lance la lista de convocados para estas dos salidas que cerrarán los partidos amistosos del 2025. En últimas horas, el entrenador del Fenerbahce filtró que Jhon Jáder Durán podría ser una de las novedades.

¿DURÁN REGRESARÁ A LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Pues, el delantero antioqueño ya se recuperó de una lesión misteriosa y volvió a ser figura en el Fenerbahce. Se lesionó con José Mourinho como entrenador y ahora, Doménico Tedesco le dio la confianza. El italiano lo ha venido poniendo en los segundos tiempos y ante Besiktas en un clásico turco, se reportó con gol.

Ante el Viktoria Plzen por la UEFA Europa League, Jhon Durán entró en el segundo tiempo y tuvo una jugada clara que pudo terminar en penal para el Fenerbahce. Doménico Tedesco después del partido afirmó que si al colombiano lo convocan para la selección le irá bien y que sería positivo porque ganaría regularidad.

El entrenador italiano aseveró que, “si va a la selección colombiana, jugará un poco más allí y le irá bien. Si no, entrenará con nosotros, lo cual sería bueno. Después de la fecha FIFA, Durán jugará más".

No obstante, reveló que el jugador todavía estaría en evaluación por parte del cuerpo médico para tomar decisiones en el futuro si serán titular o no en la liga de Turquía. Por ahora, su buen nivel le da buenas noticias a la Selección Colombia y habrá que esperar qué medidas tomará Néstor Lorenzo para esta Fecha FIFA ante Nueva Zelanda y Australia.

“Jhon Durán está mostrando una buena evolución. No sé cuándo podrá ser titular. Confío en mis preparadores físicos y en el equipo médico. Dicen que no está en condiciones de jugar 90 minutos ahora mismo. Dicen que necesita jugar entre 30 y 35 minutos", sentenció Doménico Tedesco.

Pese a que filtró que puede ser una opción y que el Fenerbahce aceptaría la convocatoria de Jhon Durán, este tema puede ser un arma de doble filo, pues, corren un riesgo con la posibilidad de que recaiga en una lesión, especialmente por lo misterioso que fue el golpe que lo sacó por poco más de dos meses.