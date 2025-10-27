Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 14:02
Colo-Colo vs Deportes Limache EN VIVO hora y canal para ver liga chilena
Colo-Colo jugará de local frente a Limache en la fecha 25.
Colo-Colo recibirá a Deportes Limache por partido válido por la fecha 25 del torneo chileno. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos, el primero para soñar con meterse en torneo internacional mientras que el segundo quiere perderle el rastro al descenso que lo tiene realmente muy cerca.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Colo-Colo y Deportes Limache se jugará hoy 27 de octubre de 2025 a partir de las 4:00p.m. y se podrá disfrutar a través de la señal en vivo de TNT Sports Premium.
Fuente
Antena 2