Colo Colo vs Unión La Calera: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El compromiso entre Colo Colo y La Calera es el debut de ambas escuadras en el Campeonato Nacional, donde el ‘Cacique’ busca dejar atrás la mala temporada vivida, donde por poco queda jugando en la segunda división.

COLO COLO VS UNIÓN LA CALERA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Chile, el partido Colo Colo vs Unión La Calera se puede ver en TNT Sports Go. A nivel internacional transmite Estadio TNT Sports y Bet365.

Chile: 6:30 pm

Colombia: 4:30 pm

Estados Unidos: 5:30 pm (este), 3:30 pm (pacífico)

No obstante, el estratega Gustavo Quinteros resaltó que “necesitamos incorporar a los refuerzos de manera urgente" para no tener que pasar dolores de cabeza y no dar ventaja en las primeras fechas del campeonato.

“Tenemos que iniciar el torneo de esta manera, dando ventajas a los rivales, por lo que esperamos que se solucione lo antes posible y que se cierren los refuerzos que hay en carpeta. Esta temporada tenemos objetivos distintos a la pasada”. No obstante, en caso de no conseguir los refuerzos se quitó la responsabilidad junto a su cuerpo técnico: “Primero tenemos que completar el plantel, cuando lo hagamos yo me haré responsable de lo que pase. Cuando tengamos el equipo completo y competitivo yo seré responsable de lo que suceda, por ahora no”.

Mientras tanto, el estratega Luca Marcoguiseppe espera tener un buen inicio con Unión La Calera, que es el actual vicecampeón, por lo que no quieren llevarse ninguna sorpresa y además, seguir hundiendo en la crisis a Colo Colo.