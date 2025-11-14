Colombia a confirmar o a probar: Esta sería la titular frente a Nueva Zelanda

¿Mover las fichas o consolidar la base?

Lorenzo ha sido coherente con su idea desde que asumió, mantener una base sólida y hacer ajustes únicamente por lesiones o necesidades puntuales. En octubre probó variantes profundas, aprovechando la fecha FIFA para ver caras nuevas, pero esta vez el plan parece distinto.

La sensación en la concentración es que ante Nueva Zelanda no se tratará tanto de patear el tablero, sino de dar rodaje al equipo mundialista, el que viene siendo columna vertebral del proceso y deberá llegar afilado al 2026. El amistoso también permitirá dar minutos a algunas apuestas jóvenes, pero sin mover la estructura que ya se comporta como titular.

James, Díaz y el once que asoma

El ensayo final dejó entrever una intención clara, poner en campo a las principales figuras, darles ritmo y cerrar con algunos cambios para observar rendimientos en competencia.

Así, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, lo más probable es que Colombia forme con:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Un equipo reconocible, con líderes como James Rodríguez y Luis Díaz, y con la segunda línea lista para sumar minutos hacia el final.