Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 16:19
Colombia a confirmar o a probar: Esta sería la titular frente a Nueva Zelanda
La selección juega su primer partido de esta fecha frente a Nueva Zelanda.
La Selección Colombia ya tiene todo listo en Fort Lauderdale para enfrentar este sábado a las 7:30 p.m., hora colombiana a Nueva Zelanda en una nueva jornada de la fecha FIFA. Será un examen interesante, no tanto por el rival, sino por las decisiones que deberá tomar Néstor Lorenzo en su camino hacia el Mundial de 2026.
Con 26 convocados trabajando bajo su mando, el técnico ajusta detalles y prueba variantes en sesiones poco habituales para un entorno de selección, largas jornadas de gimnasio, trabajo táctico sostenido y repeticiones específicas, un lujo considerando que el grupo solo se reúne unos pocos días al año.
¿Mover las fichas o consolidar la base?
Lorenzo ha sido coherente con su idea desde que asumió, mantener una base sólida y hacer ajustes únicamente por lesiones o necesidades puntuales. En octubre probó variantes profundas, aprovechando la fecha FIFA para ver caras nuevas, pero esta vez el plan parece distinto.
La sensación en la concentración es que ante Nueva Zelanda no se tratará tanto de patear el tablero, sino de dar rodaje al equipo mundialista, el que viene siendo columna vertebral del proceso y deberá llegar afilado al 2026. El amistoso también permitirá dar minutos a algunas apuestas jóvenes, pero sin mover la estructura que ya se comporta como titular.
James, Díaz y el once que asoma
El ensayo final dejó entrever una intención clara, poner en campo a las principales figuras, darles ritmo y cerrar con algunos cambios para observar rendimientos en competencia.
Así, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, lo más probable es que Colombia forme con:
Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.
Un equipo reconocible, con líderes como James Rodríguez y Luis Díaz, y con la segunda línea lista para sumar minutos hacia el final.
Ensayo mundialista, no experimento
Con el Mundial cada vez más cerca, este tipo de partidos empiezan a tomar un sabor distinto. No solo se miden rendimientos sino que también se pule funcionamiento, se consolidan sociedades, se verifica el nivel físico y se define quiénes viajan y quiénes no en 2026.
Nueva Zelanda será entonces un escalón más en ese camino. Tal vez no el rival más exigente, pero sí la ocasión precisa para que Lorenzo resuelva la pregunta de fondo: ¿seguir probando o darle continuidad al equipo que quiere llevar a la Copa del Mundo?
Fuente
Antena 2