Lun, 27/10/2025 - 09:45
Colombia a conquistar Quito: Esta será la clave para enfrentar a Ecuador
La selección Colombia femenina va en busca de su segunda victoria en la Liga de Naciones.
La Selección Colombia femenina ya tiene todo preparado para su segunda presentación en la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, donde este martes 28 de octubre visitará a Ecuador en los 2.850 metros de altura de Quito. Tras la contundente victoria 4-1 sobre Perú en el debut, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia busca mantener el liderato y sumar seis puntos en el inicio del torneo que entrega cupos directos al Mundial de Brasil 2027.
El plan para contrarrestar la altura de Quito
La defensora Daniela Arias, figura del San Diego Wave y titular habitual de la Tricolor, explicó que la clave estará en el control del balón para “descansar con la pelota” y evitar el desgaste físico que impone la altitud. “La altura es un tema en el que obviamente pensamos, pero tiene que pasar a segundo plano. Mientras más tengamos la pelota, más podremos descansar”, afirmó la central antes del último entrenamiento en Itagüí.
Arias, que ya disputó partidos en Quito durante la pasada Copa América, insistió en que deberán ser muy cuidadosas con las transiciones rápidas del rival. “Ecuador tiene jugadoras muy veloces y hábiles. Debemos tener el balón y demostrar el juego de Colombia, pero también estar el doble de atentas en defensa”, agregó.
Con identidad y precisión ofensiva
El equipo llega motivado tras reencontrarse con su estilo frente a Perú. “Volvió esa identidad de Colombia, nos sentimos muy cómodas en la cancha”, celebró Arias, aunque reconoció que aún falta “un poco más de frialdad para definir las jugadas y concretar los goles”.
La delantera Wendy Bonilla, quien fue titular ante las incas, coincidió con su compañera: “Será clave finalizar las jugadas y aprovechar cada oportunidad. Eso nos ha pedido el profe”. Además, destacó la fortaleza física del rival y aseguró que el objetivo es claro, mantener el control del juego y conseguir la victoria en Quito.
Objetivo: seis puntos y liderazgo
La Tricolor viajará este lunes desde Medellín rumbo a la capital ecuatoriana, donde enfrentará a una Ecuador que llega con confianza tras golear 4-0 a Bolivia en El Alto. El compromiso se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y será una verdadera prueba de carácter y resistencia para las dirigidas por Marsiglia, que quieren cerrar esta doble fecha con puntaje perfecto y confirmar su candidatura en el torneo continental.
