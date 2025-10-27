Colombia a conquistar Quito: Esta será la clave para enfrentar a Ecuador

Con identidad y precisión ofensiva

El equipo llega motivado tras reencontrarse con su estilo frente a Perú. “Volvió esa identidad de Colombia, nos sentimos muy cómodas en la cancha”, celebró Arias, aunque reconoció que aún falta “un poco más de frialdad para definir las jugadas y concretar los goles”.

La delantera Wendy Bonilla, quien fue titular ante las incas, coincidió con su compañera: “Será clave finalizar las jugadas y aprovechar cada oportunidad. Eso nos ha pedido el profe”. Además, destacó la fortaleza física del rival y aseguró que el objetivo es claro, mantener el control del juego y conseguir la victoria en Quito.

Objetivo: seis puntos y liderazgo

La Tricolor viajará este lunes desde Medellín rumbo a la capital ecuatoriana, donde enfrentará a una Ecuador que llega con confianza tras golear 4-0 a Bolivia en El Alto. El compromiso se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y será una verdadera prueba de carácter y resistencia para las dirigidas por Marsiglia, que quieren cerrar esta doble fecha con puntaje perfecto y confirmar su candidatura en el torneo continental.