Colombia a puertas del Mundial 2026: así clasificaría sin ganar ningún partido

Colombia a puertas del Mundial 2026: así clasificaría sin ganar
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 07:04

La Selección Colombia se mide ante Bolivia y Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias.

El panorama para la Selección Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 luce más favorable de lo que muchos imaginaban. A pesar de tener por delante dos compromisos exigentes ante Bolivia y Venezuela, el conjunto nacional tendría la posibilidad de asegurar su boleto incluso si no consigue más unidades en esta recta final.

Actualmente, el elenco tricolor ocupa la sexta casilla de la clasificación con 22 puntos, una cifra que lo mantiene en zona directa hacia la cita mundialista. La diferencia de cuatro unidades sobre Venezuela y de cinco respecto a Bolivia le otorgan un margen de tranquilidad que podría resultar definitivo en la definición del torneo clasificatorio.

Resultados ajenos que juegan a favor

El análisis realizado por medios especializados explica que, aunque Colombia perdiera sus dos últimos duelos, podría sellar su pase gracias a la combinación de marcadores en los demás encuentros. Es decir, si sus rivales directos tropiezan, la Tricolor tendría asegurada su presencia en Norteamérica sin necesidad de celebrar más victorias.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo recibirá primero a Bolivia en Barranquilla, en un partido cargado de expectativa por la alta temperatura y la presión de la hinchada. Posteriormente, cerrará su camino visitando a Venezuela, en un clásico regional que suele ser intenso y cargado de rivalidad. Ambos choques están programados para septiembre y podrían marcar el desenlace de esta Eliminatoria.

Mientras que equipos como Argentina, Brasil y Ecuador ya aseguraron su participación, el resto de selecciones pelea por los boletos restantes. Uruguay y Paraguay se encuentran un paso adelante, mientras que Colombia, Venezuela y Bolivia disputan con intensidad las últimas plazas directas y el cupo al repechaje, lo que añade dramatismo al cierre.

Aunque los dirigidos por Lorenzo cuentan con un margen favorable, la situación refleja un aspecto curioso: el destino cafetero no depende únicamente de sus propios resultados, sino también de lo que hagan sus adversarios en otros estadios. Este factor convierte cada jornada en una especie de tablero de ajedrez en el que cualquier movimiento puede cambiar el rumbo de la clasificación.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.

