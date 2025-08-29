Colombia a puertas del Mundial 2026: así clasificaría sin ganar ningún partido

Resultados ajenos que juegan a favor

El análisis realizado por medios especializados explica que, aunque Colombia perdiera sus dos últimos duelos, podría sellar su pase gracias a la combinación de marcadores en los demás encuentros. Es decir, si sus rivales directos tropiezan, la Tricolor tendría asegurada su presencia en Norteamérica sin necesidad de celebrar más victorias.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo recibirá primero a Bolivia en Barranquilla, en un partido cargado de expectativa por la alta temperatura y la presión de la hinchada. Posteriormente, cerrará su camino visitando a Venezuela, en un clásico regional que suele ser intenso y cargado de rivalidad. Ambos choques están programados para septiembre y podrían marcar el desenlace de esta Eliminatoria.

Mientras que equipos como Argentina, Brasil y Ecuador ya aseguraron su participación, el resto de selecciones pelea por los boletos restantes. Uruguay y Paraguay se encuentran un paso adelante, mientras que Colombia, Venezuela y Bolivia disputan con intensidad las últimas plazas directas y el cupo al repechaje, lo que añade dramatismo al cierre.

Aunque los dirigidos por Lorenzo cuentan con un margen favorable, la situación refleja un aspecto curioso: el destino cafetero no depende únicamente de sus propios resultados, sino también de lo que hagan sus adversarios en otros estadios. Este factor convierte cada jornada en una especie de tablero de ajedrez en el que cualquier movimiento puede cambiar el rumbo de la clasificación.