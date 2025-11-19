Colombia, ausente en los banquillos del Mundial: cortó racha de 36 años

Este martes 18 de noviembre se disputaron los últimos compromisos de las Eliminatorias de la UEFA y de la CONCACAF con protagonismo de entrenadores colombianos. Infortunadamente, desde la fecha pasada se sabía que Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez no iba a poder sellar la clasificación con El Salvador que depositó la confianza en el antioqueño y había que esperar a Honduras de Reinaldo Rueda.

Honduras tenía la posibilidad al superar en la jornada definitiva a su similar de Costa Rica. Empataron con los costarricenses y dependían entonces de que Surinam no ganara. Efectivamente, los surinameses perdieron, pero anotaron un gol agónico que les bastó para firmar participación en el repechaje internacional.

Con la eliminación de Reinaldo Rueda y Honduras, se cortó una racha positiva que hablaba sumamente bien del Fútbol Profesional Colombiano y de la formación de directores técnicos, dado que, desde 1990, siempre había participación de entrenadores colombianos dentro de los banquillos de selecciones mundialistas.

LAS ELIMINACIONES CORTARON GRAN RACHA DE ENTRENADORES EN LOS MUNDIALES

Como quien dice, la única representación colombiana en este Mundial será la participación de la Selección Colombia que es entrenada por un director técnico argentino como Néstor Lorenzo. Reinaldo Rueda y Hernán Darío Gómez podían sacar la cara en los banquillos técnicos, pero no fue posible cayendo eliminados con Honduras y El Salvador respectivamente.

En Italia 1990 arrancó la racha continua de entrenadores colombianos con presencias en los Mundiales. El primero fue Francisco Maturana, justamente con la Selección Colombia y el mismo entrenador que ganó la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional repitió presencia cuatro años más tarde con el seleccionado cafetero.

Luego en Francia 1998 fue el turno para la nueva era con Hernán Darío Gómez que dirigió a la Selección Colombia. Repitió en 2002, pero esta vez fue con Ecuador llevándola a un ciclo mundialista por primera vez en su historia. En Alemania 2006 estuvo al frente de una selección Luis Fernando Suárez con la ‘Tri’.

Reinaldo Rueda se asomó en Sudáfrica 2010 llevando justamente a Honduras a un Mundial y lo repitió en 2014, esta vez con Ecuador. En aquel año también hubo presencia de Luis Fernando Suárez con los hondureños y Jorge Luis Pinto con Costa Rica, firmando la mejor participación de los costarricenses al llegar a cuartos de final.

Rusia 2018 tuvo la presencia de Juan Carlos Osorio que dirigió a México con la que lograron superar nada más ni nada menos que a Alemania en la fase de grupos por la mínima diferencia. En 2022, Luis Fernando Suárez estuvo al frente con la selección de Costa Rica.

REINALDO RUEDA SUMA IMPORTANTE SEQUÍA EN SELECCIONES

Con la eliminación, Reinaldo Rueda tiene en incertidumbre su futuro con la selección de Honduras. La tristeza en la rueda de prensa no dejó pensar otra cosa que no sea una posible salida del seleccionado hondureño a quien ya había llevado a una cita mundialista.

Tras la eliminación para el 2026, no estuvo en el Mundial de 2018, pues no dirigía a ninguna selección en aquel momento para Rusia y, en Catar sumó dos fracasos con la selección de Chile con una eliminación anticipada y con Colombia sin poder lograr el objetivo.

En la rueda de prensa de Reinaldo Rueda tras la eliminación de Honduras, el colombiano afirmó que, “es el tercer clasificatorio en el que no se logra la meta”. En 2018 no estuvo y en 2022 no pudo clasificar a dos selecciones cuando tomó a Chile y luego a Colombia.