Colombia busca el tercer puesto: alineación confirmada vs Francia - Mundial sub 20

La Selección Colombia se mide ante Francia por el tercer puesto del Mundial Sub 20 2025. El conjunto cafetero tendrá su último partido en la cita orbital, buscando igualar lo hecho en 2003, cuando se quedó con la medalla de bronce. El equipo de César Torres se juega más que el honor en un partido clave para la confianza del grupo.

Para el encuentro ante los galos, el entrenador decidió mantener la base de jugadores. El DT del combinado nacional apostó por varias de las figuras que estuvieron en los duelos ante España y Argentina con la inclusión de algunos futbolistas que han venido sumando minutos y protagonismo en sus clubes.

Colombia se mide a un equipo con varias alternativas de amplio reconocimiento como máximas referencias. Sin embargo, el onceno albiceleste al mando de Bernard Diomède llega con la presión tras haber caído en las semifinales de manera inesperada ante Marruecos.

¿Qué pasó con Néiser Villarreal en la titular de Colombia ante Francia?

Tras haber estado ausente por acumulación de amarillas en el duelo ante Argentina, Néiser Villarreal regresa para el partido por el tercer puesto. El atacante del cuadro cafetero será el remplazo de por Emilio Aristizábal que estuvo en el juego anterior.