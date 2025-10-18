Actualizado:
Colombia busca el tercer puesto: alineación confirmada vs Francia - Mundial sub 20
Colombia vuelve a contar con sus figuras en el frente de ataque.
La Selección Colombia se mide ante Francia por el tercer puesto del Mundial Sub 20 2025. El conjunto cafetero tendrá su último partido en la cita orbital, buscando igualar lo hecho en 2003, cuando se quedó con la medalla de bronce. El equipo de César Torres se juega más que el honor en un partido clave para la confianza del grupo.
Para el encuentro ante los galos, el entrenador decidió mantener la base de jugadores. El DT del combinado nacional apostó por varias de las figuras que estuvieron en los duelos ante España y Argentina con la inclusión de algunos futbolistas que han venido sumando minutos y protagonismo en sus clubes.
Colombia se mide a un equipo con varias alternativas de amplio reconocimiento como máximas referencias. Sin embargo, el onceno albiceleste al mando de Bernard Diomède llega con la presión tras haber caído en las semifinales de manera inesperada ante Marruecos.
¿Qué pasó con Néiser Villarreal en la titular de Colombia ante Francia?
Tras haber estado ausente por acumulación de amarillas en el duelo ante Argentina, Néiser Villarreal regresa para el partido por el tercer puesto. El atacante del cuadro cafetero será el remplazo de por Emilio Aristizábal que estuvo en el juego anterior.
El cuadro tricolor tendrá a Jordan García en el arco como uno de los referentes principales del onceno juvenil. La defensa tendrá una figura de cuatro compuesta por Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García y Juan Arizala.
Para el medio campo, el técnico apostará por una figura con cuatro comandada por Kener González y Julián Bazán. Justamente la generación de juego en el combinado nacional recaerá ahora en Joel Romero, jugador del América de Cali y Royner Benítez.
Finalmente, la otra variante llegará en el frente de ataque, Torres recurrirá a dos puntas en ataque con la presencia de Nésier Villarreal y Óscar Perea que serán los encargados de completar la zona ofensiva ante la dura baja de Joel Canchimbo.
Nómina titular de Selección Colombia Sub-20 ante Francia
Arquero: Jordan García
Defensa: Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García y Juan Arizala
Medio campo: Julián Bazán, Kener González, Royner Benítez y Joel Romero
Delantera: Néiser Villarreal y Óscar Perea
