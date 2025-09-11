Colombia busca la cabeza de serie del Mundial: lo que necesita en el Ranking FIFA

Colombia sigue escalando posiciones en el Ranking FIFA de cara al Mundial

Este salto en el escalafón mundial se refleja en los 12,65 puntos sumados recientemente, suficientes para que Colombia alcanzara la posición número 13 y desplazara a México, según datos de Football-Ranking.

Aunque todavía no entra en el exclusivo grupo del top 9 zona que define los cabezas de serie junto a los tres anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, el avance ha generado un clima de optimismo que se respira tanto en el cuerpo técnico como entre los hinchas.

No obstante, el reto no es menor. Con las eliminatorias ya concluidas para Colombia, las oportunidades de sumar puntos de gran peso son escasas. En este contexto, los próximos amistosos internacionales adquieren un rol estratégico, pues aunque valen menos en el cálculo de la clasificación mundial, cada victoria frente a rivales de jerarquía puede marcar la diferencia. “Los encuentros venideros son un riesgo-beneficio calculado” sostienen analistas, recordando que una derrota también puede restar lo ganado.

Además, el escenario competitivo en otras regiones no facilita la tarea. En Europa, varias selecciones con aspiraciones similares todavía disputan torneos oficiales, lo que podría ampliar su ventaja sobre la tricolor si logran buenos resultados. Este contexto obliga a la Selección a mantener la regularidad y el nivel de juego mostrados en la última fase clasificatoria para no perder terreno.

De cara al futuro inmediato, el objetivo es claro: consolidar el rendimiento y aprovechar cada oportunidad para sumar puntos. Elegir rivales exigentes para los amistosos, preparar cuidadosamente cada presentación y sostener el espíritu competitivo será crucial para que la escuadra nacional siga escalando posiciones. Igualmente, factores externos como tropiezos de selecciones rivales podrían abrir un espacio para alcanzar el ansiado top 9.