Colombia busca la cabeza de serie del Mundial: lo que necesita en el Ranking FIFA
Colombia busca una casilla histórica que ya logró antes del Mundial 2014.
La Selección Colombia espera por conocer su nueva posición en el Ranking FIFA. La tricolor busca un ascenso que abre la puerta a la posibilidad de ser cabeza de serie en el Mundial 2026. Este crecimiento no solo alimenta la confianza de los aficionados, sino que también ratifica el progreso del equipo en las competencias más recientes.
En las últimas Eliminatorias Sudamericanas, el conjunto tricolor logró posicionarse en el tercer lugar, superando a potencias como Brasil y Uruguay, y quedando solo detrás de Argentina y Ecuador. Este resultado representa un cambio sustancial respecto a ciclos anteriores, cuando las dudas y la irregularidad marcaban el camino del seleccionado.
Colombia sigue escalando posiciones en el Ranking FIFA de cara al Mundial
Este salto en el escalafón mundial se refleja en los 12,65 puntos sumados recientemente, suficientes para que Colombia alcanzara la posición número 13 y desplazara a México, según datos de Football-Ranking.
Aunque todavía no entra en el exclusivo grupo del top 9 zona que define los cabezas de serie junto a los tres anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, el avance ha generado un clima de optimismo que se respira tanto en el cuerpo técnico como entre los hinchas.
No obstante, el reto no es menor. Con las eliminatorias ya concluidas para Colombia, las oportunidades de sumar puntos de gran peso son escasas. En este contexto, los próximos amistosos internacionales adquieren un rol estratégico, pues aunque valen menos en el cálculo de la clasificación mundial, cada victoria frente a rivales de jerarquía puede marcar la diferencia. “Los encuentros venideros son un riesgo-beneficio calculado” sostienen analistas, recordando que una derrota también puede restar lo ganado.
Además, el escenario competitivo en otras regiones no facilita la tarea. En Europa, varias selecciones con aspiraciones similares todavía disputan torneos oficiales, lo que podría ampliar su ventaja sobre la tricolor si logran buenos resultados. Este contexto obliga a la Selección a mantener la regularidad y el nivel de juego mostrados en la última fase clasificatoria para no perder terreno.
De cara al futuro inmediato, el objetivo es claro: consolidar el rendimiento y aprovechar cada oportunidad para sumar puntos. Elegir rivales exigentes para los amistosos, preparar cuidadosamente cada presentación y sostener el espíritu competitivo será crucial para que la escuadra nacional siga escalando posiciones. Igualmente, factores externos como tropiezos de selecciones rivales podrían abrir un espacio para alcanzar el ansiado top 9.
🇪🇸 España, nuevo líder del Ranking FIFA.— Cambio de Juego (@_cambiodejuego) September 10, 2025
🇧🇷 Brasil cae al 6° lugar tras perder en Bolivia.
🇭🇷 Croacia hace lo suyo y con la derrota de Alemania, entra a zona de cabezas de serie.
🇪🇨 Ecuador se acerca al bombo 2 al vencer a Argentina. pic.twitter.com/jVYG6FwtUI
El ascenso en el Ranking FIFA es más que un número: simboliza el trabajo bien hecho y la esperanza de llegar al próximo mundial con un estatus privilegiado. Si Colombia logra mantener el impulso mostrado, podría formar parte del grupo de cabezas de serie para evitar rivales como Argentina, España, Brasil o Alemania.
Se espera que el equipo colombiano pueda seguir sumando puntos en lo que serán las próximas fechas FIFA. El combinado nacional jugará ante México y Canadá en el mes de octubre, mientras que todo apunta que en noviembre se cruzaría con Nigeria.
