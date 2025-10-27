Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 09:18
Colombia busca partido ante una campeona del mundo antes del Mundial 2026
La tricolor quiere hacer un partido de alta exigencia antes de la Copa del Mundo.
La Selección Colombia sigue buscando rivales de alto nivel de cara al Mundial 2026. Aunque su rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas fue irregular, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se encuentra buscando subir su nivel de cara a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.
Lea también: Colombia: Dos amistosos en noviembre y casi definidos los de marzo
Después de los partidos ante México y Canadá, que dejaron varias sensaciones positivas en la escuadra cafetera, el elenco tricolor quiere sumar retos de alto nivel en los partidos que quedan antes del Mundial. La idea de la Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico es contar con duelos ante equipos europeos en las fechas FIFA de marzo y junio de 2026
En otras noticias
COLOMBIA JUGARÁ ANTE AUSTRALIA
Entre los amistosos ya encaminados, se destaca que Colombia enfrentará a Nueva Zelanda en el mes de noviembre de 2025. Sin embargo, después de los problemas logísticos para jugar con Nigeria, el combinado nacional también definió que cerrará el año midiéndose ante Australia.
Para las ventanas internacionales de marzo y junio del siguiente año, la ‘tricolor’ quiere agendar dos nuevos encuentros de alto nivel. Inicialmente, se hablaba de que los rivales serían Portugal y Croacia, selecciones que también figuran en el radar del próximo Mundial. Sin embargo, en las últimas horas hay una nueva posibilidad para jugar contra una campeona del mundo.
Según reveló el periodista Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras Mayores de Antena 2, las conversaciones de la Federación Colombiana de Fútbol se encaminan para ver la chance de jugar ante Francia. Todo esto sabiendo que los galos tienen entre sus chances cruzarse con Brasil, lo que enreda la decisión para que los 'blues' puedan inclinar la balanza a favor del cuadro cafetero.
Dicho juego estaría siendo gestionados para disputarse en la fecha FIFA de marzo de 2026, aunque aún no se ha definido la sede. Se trataría de un duelo de alto impacto para el equipo de Néstor Lorenzo que serviría para llegar con la motivación a tope en el siguiente mundial.
Vélez reveló que las condiciones para cerrar los acuerdos de cara al Mundial 2026 no son sencillos. Por ello, ninguno de los dos partidos ha sido confirmado por la Federación. Carlos Antonio informó que desde la FCF se apuntó que en los próximos días se anunciarán nuevos partidos de la tricolor antes de la Copa del Mundo.
🗓️ 𝐋𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝐚 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐘𝐨𝐫𝐤 👌😃— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 24, 2025
El encuentro será ante su similar de Australia, el próximo martes 18 de noviembre en el Citi… pic.twitter.com/k6au8f8XIJ
Fuente
Antena 2