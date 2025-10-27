Colombia busca partido ante una campeona del mundo antes del Mundial 2026

Entre los amistosos ya encaminados, se destaca que Colombia enfrentará a Nueva Zelanda en el mes de noviembre de 2025. Sin embargo, después de los problemas logísticos para jugar con Nigeria, el combinado nacional también definió que cerrará el año midiéndose ante Australia.

Para las ventanas internacionales de marzo y junio del siguiente año, la ‘tricolor’ quiere agendar dos nuevos encuentros de alto nivel. Inicialmente, se hablaba de que los rivales serían Portugal y Croacia, selecciones que también figuran en el radar del próximo Mundial. Sin embargo, en las últimas horas hay una nueva posibilidad para jugar contra una campeona del mundo.

Según reveló el periodista Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras Mayores de Antena 2, las conversaciones de la Federación Colombiana de Fútbol se encaminan para ver la chance de jugar ante Francia. Todo esto sabiendo que los galos tienen entre sus chances cruzarse con Brasil, lo que enreda la decisión para que los 'blues' puedan inclinar la balanza a favor del cuadro cafetero.

Dicho juego estaría siendo gestionados para disputarse en la fecha FIFA de marzo de 2026, aunque aún no se ha definido la sede. Se trataría de un duelo de alto impacto para el equipo de Néstor Lorenzo que serviría para llegar con la motivación a tope en el siguiente mundial.

Vélez reveló que las condiciones para cerrar los acuerdos de cara al Mundial 2026 no son sencillos. Por ello, ninguno de los dos partidos ha sido confirmado por la Federación. Carlos Antonio informó que desde la FCF se apuntó que en los próximos días se anunciarán nuevos partidos de la tricolor antes de la Copa del Mundo.