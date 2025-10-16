Actualizado:
Colombia busca rival para noviembre: ocho selecicones para remplazar a Nigeria
El combinado nacional sabe que debe buscar un segundo compromiso para la próxima fecha FIFA.
La Selección Colombia enfrenta un contratiempo inesperado a un mes de la fecha FIFA de noviembre. El amistoso programado ante Nigeria corre serio riesgo de cancelarse por problemas de calendario del conjunto africano, que deberá jugar el repechaje continental entre el 13 y el 16 de noviembre para pelear su cupo al Mundial 2026.
La noticia cayó como un balde de agua fría para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, que veía en este duelo una oportunidad clave para probar variantes tácticas y medir el rendimiento del grupo frente a un estilo físico y veloz, muy distinto al habitual en Sudamérica.
En principio, el encuentro estaba previsto para disputarse en Estados Unidos el 18 de noviembre, un escenario ideal por su infraestructura, amplia colonia de hinchas colombianos y ventajas logísticas. El objetivo era mantener la continuidad del proceso enfrentando a rivales de diferentes características como preparación para la cita orbital.
Sin embargo, el ajuste en los compromisos del cuadro nigeriano dejó al combinado tricolor sin rival confirmado, lo que obliga a buscar soluciones rápidas para no desperdiciar la ventana internacional. Inicialmente, la idea de la Federación Colombiana de Fútbol sería buscar un rival de condiciones similares, por lo que podría ser otro cuadro del continente africano.
Ante este panorama, la dirigencia nacional trabaja intensamente para encontrar un sustituto que mantenga el nivel competitivo previsto. En la lista de posibles reemplazos aparecen varios equipos del continente africano que ya aseguraron su presencia en el Mundial 2026 o que no tienen compromisos fijados para la misma fecha. Estas selecciones podrían representar un desafío deportivo de igual o mayor exigencia que el originalmente planificado.
Dentro de las alternativas que estudia la Colombia figuran Marruecos, Egipto, Costa de Marfil, Sudáfrica, Argelia, Ghana, Túnez y Cabo Verde. Cada una ofrece características diferentes que resultarían útiles para evaluar el rendimiento colombiano frente a diversos estilos de juego. Marruecos, por ejemplo, destaca por su solidez táctica y su recorrido en torneos internacionales; Egipto aporta jerarquía y experiencia, con figuras que militan en las principales ligas de Europa; mientras que Costa de Marfil combina potencia física y velocidad en todas sus líneas.
Por su parte, Sudáfrica y Argelia serían rivales ideales para probar esquemas ofensivos ante defensas compactas, mientras que Ghana mantiene una generación talentosa con futbolistas jóvenes de gran proyección. Túnez y Cabo Verde surgen como una opción viable por su disponibilidad y creciente nivel competitivo en los últimos años.
BREAKING NEWS: Colombia's friendly match against Nigeria in November will have to be CANCELLED after Nigeria qualified for the African WC qualifying playoffs, which takes place the same month we were supposed to face them in New York 🫤🇨🇴 pic.twitter.com/zyYm6uYSUw— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) October 14, 2025
Desde el cuerpo técnico saben que lo importante es no perder la fecha FIFA, porque cada partido sirve para fortalecer la identidad de la Selección Colombia. Y esa parece ser la consigna principal de la directiva, que no quiere interrumpir el proceso de consolidación del grupo rumbo al Mundial 2026.
En las próximas semanas se espera un anuncio oficial de la Federación, que confirmará si logra cerrar un nuevo enfrentamiento antes de que se cierre la ventana internacional. La meta está clara: mantener el ritmo de competencia, dar minutos a los jugadores menos habituales.
