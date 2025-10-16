Colombia busca rival para noviembre: ocho selecicones para remplazar a Nigeria

En principio, el encuentro estaba previsto para disputarse en Estados Unidos el 18 de noviembre, un escenario ideal por su infraestructura, amplia colonia de hinchas colombianos y ventajas logísticas. El objetivo era mantener la continuidad del proceso enfrentando a rivales de diferentes características como preparación para la cita orbital.

Sin embargo, el ajuste en los compromisos del cuadro nigeriano dejó al combinado tricolor sin rival confirmado, lo que obliga a buscar soluciones rápidas para no desperdiciar la ventana internacional. Inicialmente, la idea de la Federación Colombiana de Fútbol sería buscar un rival de condiciones similares, por lo que podría ser otro cuadro del continente africano.

Ante este panorama, la dirigencia nacional trabaja intensamente para encontrar un sustituto que mantenga el nivel competitivo previsto. En la lista de posibles reemplazos aparecen varios equipos del continente africano que ya aseguraron su presencia en el Mundial 2026 o que no tienen compromisos fijados para la misma fecha. Estas selecciones podrían representar un desafío deportivo de igual o mayor exigencia que el originalmente planificado.

Dentro de las alternativas que estudia la Colombia figuran Marruecos, Egipto, Costa de Marfil, Sudáfrica, Argelia, Ghana, Túnez y Cabo Verde. Cada una ofrece características diferentes que resultarían útiles para evaluar el rendimiento colombiano frente a diversos estilos de juego. Marruecos, por ejemplo, destaca por su solidez táctica y su recorrido en torneos internacionales; Egipto aporta jerarquía y experiencia, con figuras que militan en las principales ligas de Europa; mientras que Costa de Marfil combina potencia física y velocidad en todas sus líneas.

Por su parte, Sudáfrica y Argelia serían rivales ideales para probar esquemas ofensivos ante defensas compactas, mientras que Ghana mantiene una generación talentosa con futbolistas jóvenes de gran proyección. Túnez y Cabo Verde surgen como una opción viable por su disponibilidad y creciente nivel competitivo en los últimos años.