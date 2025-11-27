Colombia cambió de estrategia y tomó decisión para la Liga de Naciones

Se viene la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL con un vibrante partido entre Bolivia vs Colombia. Las bolivianas quieren hacer uso de la altura para resurgir en la tabla de posiciones con la necesidad de conseguir puntos cuando todavía quedan jornadas para intentar sellar la clasificación para el Mundial o el repechaje.

Vea también: Millonarios oficializó nueva rescisión de contrato de un extranjero para 2026

La Selección Colombia ya sabe lo que es jugar en la altura después de disputar la Copa América en Quito, Ecuador con subcampeonato y en esta presente Liga de Naciones con el triunfo frente a las ecuatorianas con un marcador de 1-2 en un partido muy apretado.

Sin duda alguna, el factor de la altura puede poner en problemas a una selección que no está acostumbrada a jugar con una altitud tan alta como Colombia. Sin embargo, Ángelo Marsiglia y sus dirigidas ya idearon un plan para poder vencer este tema.

EL PLAN DE COLOMBIA PARA JUGAR CONTRA BOLIVIA EN LA PAZ

Desde hace unos días, la Selección Colombia Femenina concentra en Bolivia, pero no precisamente en La Paz, en donde se va a jugar el partido. El Estadio Hernando Siles está a más de 3,650 metros sobre el nivel del mar y para afrontar el partido se trasladaron a Santa Cruz de la Sierra que tiene una altitud baja de 416 metros.

Le puede interesar: Junior sufre en cuadrangulares: se confirman bajas para la fecha 4

La estrategia y planificación de Colombia la han adoptado varias selecciones cuando tienen que jugar en la altura y tiene que ver con viajar justo el mismo día del partido. Así las cosas, el combinado nacional viajará en horas de la mañana del viernes 28 de noviembre para superar los efectos que pueda tener la altura.

Y es que, es recomendado llegar sobre la hora y jugar para mitigar los efectos que pueda tener la altitud. Pues, estudios afirman que el cuerpo responde a partir de horas avanzadas a la llegada a la altura. Algunos pueden pensar que llegar de manera anticipada a la ciudad puede ser ideal, pero los efectos pegan más durante esos días de anticipación.

Lea también: DIMAYOR pondría tate quieto a clubes que quieren cambiar de sede: estricto reglamento

Colombia entonces tendrá que viajar el mismo viernes 28 de noviembre y a las 5 de la tarde, hora de Bolivia (4 de la tarde horario colombiano), iniciará el compromiso en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Esa será la estrategia del seleccionado cafetero que está obligada a conseguir los tres puntos, dado que descansará en la cuarta fecha.