Colombia cede terreno: tabla de posiciones Liga de Naciones Femenina tras la fecha 3

La Selección Colombia Femenina vivió un traspié en el camino al Mundial del 2027. Sin la presencia de Brasil, que estará de manera automática por ser la sede, ahorrándose la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL en su primera edición, el equipo cafetero es una de las favoritas para ser primera, pero en la jornada 3 se llevó una sorpresa ante Bolivia.

En la tercera jornada del calendario de la Liga de Naciones, Colombia se llevó una de las grandes sorpresas. El equipo de Ángelo Marsiglia que se medía ante el rival más débil de la competencia, fue sorprendido de manera inesperada. Con las ausencias de Leicy Santos y Daniela Montoya por un malestar intestinal, al tricolor saltó al terreno de juego.

Durante la primera parteas cafeteras desperdiciaron varias opciones de abrir la cuenta y sobre el arranque de la segunda mitad comenzaron perdiendo con el gol de Sonia Turihuano. Las bolivianas se fueron arriba con una definición magistral que al minuto 46 ponía todo 1-0.

Colombia empezó a sufrir el juego, la altura le empezó a pasar factura al elenco nacional que de a poco se fue quedando sin el despliegue para generar peligro sobre la portería local. Sin embargo, al minuto 76 Marcela Restrepo fue la encargada de ir al cobro del tiro libre que sería la base para la igualdad.

Restrepo metió el centro de derecha al área, apareció la figura de Gabriela Rodríguez para poner el 1-1 definitivo. Un tanto con el que el combinado tricolor mantiene el invicto y se asegura como líder de la tabla de posiciones sumando siete puntos en tres partidos.

En otro de los partidos de la jornada, Perú dio la sorpresa y venció 3-1 a Chile. El elenco inca se impuso con goles de Alesia García, Luz Campoverde y Nora Bilcape, mientras que Nayadet López fue la encargada del tanto del descuento para las australes.

En el último turno se verán las caras Paraguay ante Uruguay y Ecuador contra Venezuela. Cabe recordar que Argentina es el equipo que tiene el turno de descanso en la tercera fecha.

RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMBEOL TRAS FECHA 3

Bolivia 1-1 Colombia

Perú 3-1 Chile

Paraguay vs Uruguay

Ecuador vs Venezuela

*Descansó Argentina*

1. Colombia | 7 puntos | +4 DG

2. Chile | 4 puntos | +3 DG

3. Argentina | 4 puntos | +2 DG

4. Venezuela | 4 puntos | +1 DG

5. Ecuador | 3 puntos | +3 DG

6. Perú | 3 puntos | -1 DG

7. Uruguay | 1 punto | 0 DG

8. Bolivia | 1 puntos | -9 DG

9. Paraguay | 0 puntos | -3 DG