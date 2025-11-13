Colombia cierra el año: Estos son los líderes en números del equipo

James Rodríguez, el líder absoluto de la era Lorenzo

Desde que Lorenzo asumió el cargo en junio de 2022, James Rodríguez ha sido el gran referente del proyecto. El capitán no solo ha recuperado protagonismo, también lidera los registros ofensivos del equipo, más goles y asistencias que cualquier otro jugador.

Con 6 tantos y 15 pases de gol en 34 partidos, James suma 21 contribuciones directas y reafirma su papel como cerebro y asistidor de la Selección. A seis meses del Mundial, su próximo destino en clubes será uno de los temas más seguidos, pero en la Tricolor su rol está más que consolidado.

Luis Díaz, el goleador del proceso y emblema del nuevo ciclo

Si James es la mente, Luis Díaz es el motor. El extremo del Bayern Múnich se ha convertido en el máximo goleador de la era Lorenzo, con 12 anotaciones y 5 asistencias en 33 partidos. Su evolución en Europa ha potenciado su liderazgo dentro del equipo nacional, donde hoy es una de las figuras más desequilibrantes del continente.

Lorenzo ha sabido ubicarlo en zonas donde puede atacar el espacio, liberarlo por los costados y combinarlo con James, una sociedad que sigue dando resultados. Su influencia se nota tanto en el marcador como en la confianza colectiva.

Juanfer y los que completan el top 10

El tercer lugar lo ocupa Juan Fernando Quintero, quien, pese a tener menos partidos (14), acumula 8 participaciones en goles con 2 tantos y 6 asistencias. Su calidad sigue intacta y cuando está disponible le da otra dimensión al mediocampo colombiano.

Detrás de él aparecen Jhon Córdoba y Jhon Arias, ambos con las mismas 8 contribuciones, pero con más minutos en cancha. Luego figuran nombres como Luis Sinisterra, Daniel Muñoz y Rafael Santos Borré, todos protagonistas en distintas etapas del proceso.

Llama la atención que Quintero y Sinisterra no fueron convocados para los amistosos de noviembre, mientras que los otros ocho sí hacen parte del grupo que trabaja en Fort Lauderdale.