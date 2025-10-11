Colombia clasificó a la semifinal del Mundial sub-20 con Néiser vestido de héroe

La Selección Colombia Sub-20 avanzó a las semifinales del Mundial de la categoría luego de superar 3-2 a España en los cuartos de final. El encuentro, disputado este viernes, tuvo como protagonista a Néiser Villarreal, autor de los tres goles del conjunto nacional.

El partido comenzó con dominio del equipo europeo, que controló la posesión del balón y generó las primeras opciones de peligro. Colombia apostó por la presión alta y la velocidad en los contraataques, estrategia que le permitió abrir el marcador al minuto 38, cuando Villarreal aprovechó un pase filtrado para vencer al arquero español y poner el 1-0 parcial.

En el segundo tiempo, España reaccionó con rapidez. Rayane Belaid igualó el marcador al minuto 56 tras una jugada colectiva por el sector izquierdo, y tres minutos después, Jan Virgili puso en ventaja al conjunto ibérico con un remate dentro del área. Sin embargo, Colombia mantuvo el orden defensivo y respondió con efectividad.