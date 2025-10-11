Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 17:07
Colombia clasificó a la semifinal del Mundial sub-20 con Néiser vestido de héroe
Colombia espera ahora por rival en la siguiente ronda del Mundial sub-20.
La Selección Colombia Sub-20 avanzó a las semifinales del Mundial de la categoría luego de superar 3-2 a España en los cuartos de final. El encuentro, disputado este viernes, tuvo como protagonista a Néiser Villarreal, autor de los tres goles del conjunto nacional.
El partido comenzó con dominio del equipo europeo, que controló la posesión del balón y generó las primeras opciones de peligro. Colombia apostó por la presión alta y la velocidad en los contraataques, estrategia que le permitió abrir el marcador al minuto 38, cuando Villarreal aprovechó un pase filtrado para vencer al arquero español y poner el 1-0 parcial.
En el segundo tiempo, España reaccionó con rapidez. Rayane Belaid igualó el marcador al minuto 56 tras una jugada colectiva por el sector izquierdo, y tres minutos después, Jan Virgili puso en ventaja al conjunto ibérico con un remate dentro del área. Sin embargo, Colombia mantuvo el orden defensivo y respondió con efectividad.
Al minuto 64, Villarreal volvió a aparecer para empatar el compromiso. Cuando el encuentro parecía dirigirse al tiempo extra, el delantero colombiano selló la clasificación con su tercer gol del partido al minuto 89, tras un contragolpe liderado por el mediocampo cafetero.
En las estadísticas, España registró un 65 % de posesión y 473 pases con un 85 % de precisión. Colombia, por su parte, tuvo el 35 % de posesión, completó 266 pases y realizó 17 remates, siete de ellos al arco. La diferencia en efectividad marcó el desarrollo del resultado final.
Con este triunfo, Colombia avanza a las semifinales del Mundial Sub-20, donde enfrentará al ganador del duelo entre México y Argentina.
