Colombia con pocas certezas: las tres dudas tras la victoria ante Arabia Saudita
Colombia sufrió más de la cuenta para ganar en su debut ante el cuadro árabe.
La Selección Colombia se estrenó con victoria en el Mundial Sub-20. El elenco comandado por César Torres sufrió para superar a Arabia Saudita en lo que fue el primer compromiso por la fase de grupos de la cita orbital. El duelo disputado en Chile acabó siendo definido por un tanto en la segunda mitad.
Óscar Perea fue el encargado de poner al minuto 64 el triunfo que encamina al cuadro tricolor para ser uno de los 16 equipos clasificados a los octavos de final. Sin embargo, el desarrollo del partido ante el conjunto asiático dejó varias dudas sobre el rendimiento que puede dar el combinado nacional en partido de mayor exigencia.
Las tres dudas de Colombia en la victoria ante Arabia Saudita
Colombia mostró más de una versión en su juego ante los árabes. Durante los primeros minutos el cuadro tricolor tuvo varias falencias para mostrarse seguro en su zaga posterior. Juan David Arizala y Yéimar Mosquera fueron superados en repetidas ocasiones por los atacantes de la banda derecha de Arabia. Ambos defensores no tuvieron un primer tiempo sólido
Otras de las falencias que mostró la tricolor fue su medio campo. La figura de Jordan Barrera pasó inadvertida en varios momentos. El jugador que estaba encargado de la generación no pudo romper las líneas del equipo rival y durante una gran parte del compromiso, el cuadro de César Torres transito el terreno de juego perdiendo la posesión constantemente.
Una de las dudas que hizo que Colombia sufriera el partido fue la contundencia en ataque. Una vez que Arabia empezó a bajar el ritmo, las opciones se abrieron para el cuadro cafetero y los delanteros mostraron una notable falta de definición. Opciones de remate para Emilio Aristizábal y Néiser Villarreal no fueron definidas de la mejor manera.
Para rematar el compromiso, por varios momentos la tricolor se vio superada en el aspecto físico. El equipo tricolor no dio su mejor rendimiento para entrar en la disputa de las pelotas al espacio y las jugadas divididas. Además de ello, los cambios efectuados por César Torres no marcaron diferencia incluso cuando el rival más bajaba de nivel.
Ahora el combinado nacional tendrá un reto de mayor exigencia. La continuidad del calendario pone al equipo cafetero con la obligación de verse las caras ante su similar de Noruega. El equipo tricolor se enfrentará a los europeos el próximo 2 de octubre sobre las 03:00 p.m. hora colombiana en un duelo directo por el liderato del Grupo F.
Se espera que el combinado nacional pueda mejorar su rendimiento en los próximos compromisos. En la ronda de octavos de final, el equipo cafetero podría enfrentar rivales de mayor peso como Francia, Estados Unidos, España, Brasil o Argentina.
