Colombia con pocas certezas: las tres dudas tras la victoria ante Arabia Saudita

Las tres dudas de Colombia en la victoria ante Arabia Saudita

Colombia mostró más de una versión en su juego ante los árabes. Durante los primeros minutos el cuadro tricolor tuvo varias falencias para mostrarse seguro en su zaga posterior. Juan David Arizala y Yéimar Mosquera fueron superados en repetidas ocasiones por los atacantes de la banda derecha de Arabia. Ambos defensores no tuvieron un primer tiempo sólido

Otras de las falencias que mostró la tricolor fue su medio campo. La figura de Jordan Barrera pasó inadvertida en varios momentos. El jugador que estaba encargado de la generación no pudo romper las líneas del equipo rival y durante una gran parte del compromiso, el cuadro de César Torres transito el terreno de juego perdiendo la posesión constantemente.

Una de las dudas que hizo que Colombia sufriera el partido fue la contundencia en ataque. Una vez que Arabia empezó a bajar el ritmo, las opciones se abrieron para el cuadro cafetero y los delanteros mostraron una notable falta de definición. Opciones de remate para Emilio Aristizábal y Néiser Villarreal no fueron definidas de la mejor manera.

Para rematar el compromiso, por varios momentos la tricolor se vio superada en el aspecto físico. El equipo tricolor no dio su mejor rendimiento para entrar en la disputa de las pelotas al espacio y las jugadas divididas. Además de ello, los cambios efectuados por César Torres no marcaron diferencia incluso cuando el rival más bajaba de nivel.